Пятница, 9 Декабря 2022 17:46

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы улицы Андраника; жилые дома 10-24 на улице Чаренца, жилой дом 30 на улице Кохбаци, абоненты-жильцы жилых домов 1, 3А на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 7 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице;

в Армавирской области:

11:00-16:00 село Акналич;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы “Нор”, “Каяран”, 2 в городе Масис; частично села Ранчпар и Сис;

10:00-14:00 жилые дома 11, 11а, 21 в поселке “Воску корзман фабрика” и жилые дома 1-8 в кв. ‘Масив” в городе Арарат; частично село Даштаван;

11:00-16:00 частично улицы Исаакяна, Араратяна в городе Арташат;

13:00-14:00 частично села Норабац и Даракерт;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично 4-ый микрорайон города Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Ширакской области:

11:00-16:00 частично 24-ая улица села Амасия в Амасийском регионе; центральная часть города Маралик в Анийском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 64, 64а на улице Туманяна, 31, 33 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 1, 3, 5 на улице Спендаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12/1 на улице Рубинянца, 106 на улице П.Севака, частные дома на улицах Арабкира 19, 25; частные дома 1-26 на 21-ой улице Арабкира, 13-19 на 23-ей улице, 14-25 на 27-ой улице Арабкира; частные дома 1-43 на улице В.Давтяна, жилые дома 27, 27/1, 29/2, 31, 33, 33А, 35, 35А на пр. Комитаса, жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна, 2, 4 на 1-ом переулке;

в Армавирской области:

10:00-16:00 частично село Армавир;

в Арагацотнской области:

10:00-16:00 кварталы “Мухни”, “Тигранаван” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы 4, 5, 8, 9, 10 на улице Анрапетутяна, частично 9-ый переулок Анрапетутяна в городе Масис; улица Касяна в городе Веди; квартал “Воску корзман фабрикаи банаван масив”, жилые дома 9-16 в городе Арарат; частично село Аралез;

10:30-12:00 частично село Беркануш;

11:00-16:00 жилые дома 62, 62а, 62г, 62д и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Патканяна в городе Арташат;

12:30-16:00 село Шаумян;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично 3-ий микрорайон в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00 поселок Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 Амасийский филиал отделения СНБ на 2-ой улице Амасия, пожарная служба с прилегающими территориями в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

10:30-13:00 улицы Гарегина Нжде, Галстяна, Гетапня, Давида Бека, Месропа Маштоца, Юрия Бахшяна и Орбели в городе Горис;

11:00-16:30 частично село Вагатур.