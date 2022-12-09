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АрмИнфо.Вице-спикер Парламента Армении Рубен Рубинян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Армении г- жу Анн Луйо.
Как сообщает пресс-слжуба Парламента, по просьбе Посла Рубинян представил текущий процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.
Согласно источнику, стороны обсудили также ряд вопросов, касающихся армяно- французского сотрудничества и региональных процессов
|Племянница духовного лидера Ирана осуждена на 15 лет
|Конфликт между Азербайджаном, Арменией и Арцахом может быть урегулирован только мирным путем: в Лионе подписана декларация
|Пашинян выразил Путину опасения арцахцев относительно перекрытия Лачинского коридора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Карине Арутюнян переизбрана на пост ректора Госуниверситета им. В. Брюсова
|Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
|За время пребывания у власти состояние многих ее представителей заметно прибавилось - депутат
|Вице-спикер Парламента представил процесс нормализации армяно-турецких отношений Послу Франции в РА
|Глава МО Армении встретился со своим российским коллегой
|Из Еревана Тойво Клаар отправился в Стамбул
|Помощник президента Азербайджана отреагировал на заявление секретаря Совета безопасности Армении
|Продолжается работа над выработкой механизмов прямых встреч межу Арцахом и Азербайджаном - Григорян
|Правительство РА приступило к широкомасштабным реформам в системе безопасности - секретарь СБ
|Принятие Pезолюции Tуркменистана на 77-ой сессии Генеральной Aссамблеи ООН
|Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ардшинбанка на уровне «B+», изменив прогноз на «Стабильный»
|Офис Омбудсмена Армении и Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции США условились о сотрудничестве
|Подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции у села Неркин Ханд
|Левон Зурабян: Отказ Еревана от военной помощи ОДКБ из-за отсутствия политической оценки серьезно ударит по национальной безопасности Армении
|МИД РА: армянская сторона привержена своей позиции по установлению мира и стабильности в регионе
|Армен Григорян: Нет окончательного решения по механизму урегулирования нагорно-карабахского конфликта
|МИД РФ: США и Франция сами прекратили работу <тройки> сопредседателей МГ группы ОБСЕ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха: необходимо обеспечить бессрочную миссию российских миротворцев в республике
|Пашинян и Клаар заявили о важности размещения гражданской миссии ЕС в Армении
|Стали известны имена новых депутатов от оппозиционной фракции <Армения>
|МИД РФ: ЕС предпринимает попытки выдворить Россию из региона Южного Кавказа
|В Москве состоялась встреча генпрокуроров Армении, Азербайджана и РФ
|Полиция предупреждает о закрытии дорог в дни проведения <Детского Евровидения>
|Мэр столицы Франции: Париж всегда будет рядом с Арцахом и его народом, защищая его права на самоопределение и мирную жизнь
|Глава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллеге
|В Армении будет создана Служба внешней разведки, подчиненная премьеру
|Араик Арутюнян: Арцаху нужны более фундаментальные гарантии безопасности
|Антимонопольная комиссия Армении открыла производство в отношении ООО <Яндекс. такси ам> и <Яндекс. фуд ам>
|Министр обороны РА: Оперативная ситуация на границах Армении продолжает оставаться напряженной
|Пашинян: Оказание Армении помощи со стороны ОДКБ без политической оценки будет означать признание статуса-кво
|Араик Арутюнян: наш призыв - уважать право на самоопределение народа Арцаха
|Ален Симонян: Армения не оставляла и ни в коем случае не оставит Арцах
|Депутат Бундестага: Азербайджан должен осознать, что новая агрессия превратит регион во взрывоопасную бочку
|Киевский суд приговорил к 8 годам лишения свободы азербайджанца Мисира Гасымлы - участника Арцахской агрессии
|Арарат Мирзоян: На территории Арцаха нет вооруженных подразделений Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Оценки Армении в вопросе экстрадиции Рамиля Сафарова в Азербайджан не изменились - глава МИД РА
|Арарат Мирзоян: Новые требования могут только привести к обострению ситуации
|Арарат Мирзоян: нейтральность наблюдательной миссии ЕС ни у кого не вызывает сомнения
|Вопрос с выбором места службы участников программы <Защитник Отечества> будет решаться в соответствии с приказом министра обороны - Папикян
|Лавров: Польское председательство в ОБСЕ - мина уже не замедленного действия
|Арарат Мирзоян: по положению на текущий момент нет никакой договоренности о встрече лидеров Армении и Азербайджана
|Встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана в Москве не дала каких-либо результатов - премьер
|Пашинян констатировал динамичное развитие армяно-американских отношений в период пребывания Линн Трейси на посту посла США
|Creative Armenia запускает грантовую программу для искусствоведов Армении
|Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
|"Единая Родина" Самвела Бабаяна выступила с заявлением в связи с сообщениями о создании механизмов контроля в Лачинском коридоре
|Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
|Встреча Mинистров иностранных дел Tуркменистана и Российской Федерации
|Араик Арутюнян: Мы хотим, чтобы Лачинский коридор имел дополнительные международные гарантии
|Катрин Колонна: Париж продолжит усилия для установления мира между Ереваном и Баку
|Компания GeoProMining Gold организовала ознакомительный тур по Араратской золотоизвлекательной фабрике для старшеклассников и студентов ЕГУ
|Сейран Оганян: не следует думать, что в вооруженных силах Армении отсутствует система аттестации военнослужащих
|Замглавы МИД Армении: Древнее армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе находится под угрозой исчезновения
|Парламент Армении почтил память погибших в Спитакском землетрясении
|Читать больше
|Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
|Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
|Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
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