Пятница, 9 Декабря 2022 14:13

АрмИнфо.Армения продолжает работать над выработкой международных механизмов организации прямых встреч межу представителями Арцаха и Азербайджана. Об этом 9 октября с трибуны Национального Собрания РА заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

Он отметил, что в рамках этих механизмов предусмотрено сформировать условия для проведения переговоров между Арцахом и Азербайджаном по такому вопросу, как обеспечение прав и безопасности жителей Карабаха. <В ходе встреч с международными партнерами мы наблюдает повышенный интерес к данной проблеме. Есть надежда на достижение поставленной цели>, - сказал Григорян.

Он отметил, что армянская сторона выступает за то, чтобы разделить вопрос о правах жителей Арцаха с процессом переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном, поскольку по международным механизмам прямых переговоров между Степанакертом и Баку нет четкостей. По этой причине, Ереван выступает за приоритет в вопросе мирного договора. Секретарь Совета безопасности добавил , что позиция Баку о том, что нагорно- карабахский конфликт разрешен, не способствует решению проблемы.

Отметим, что обсуждения по вопросу прямых переговоров и вышеупомянутого международного механизма стартовали 27 сентября в ходе встречи в Вашингтоне между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, помощником президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикметом Гаджиевым и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. После этой встречи в СМИ была утечка документа, в котором были зафиксированы некоторые договоренности. После утечки документа официального опровержения не было ни со стороны властей Армении, ни Азербайджана. В части о прямых переговорах в вашингтонском документе, в частности, отмечалось: <Правительство Азербайджана назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха и проведет обсуждение прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Представители обеспечат прозрачность обсуждений международному сообществу. Стороны будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана, а также для обеспечения защиты группы меньшинств в Нагорном Карабахе>.