Пятница, 9 Декабря 2022 14:12

АрмИнфо. Правительство Армении приступило к широкомасштабным реформам в системе безопасности. Об этом 9 декабря с трибуны Национального Собрания РА заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

По его словам, процесс реформ начался в 2018 году, но был интенсифицирован в результате 44-дневной войны в Арцахе. Основная цель этих реформ, как заметил секретарь СБ, заключается в повышении эффективности государственных структур. В отдельных случаях речь идет об объединении ряда структур, а в других, наоборот, в разделении. В качестве примера он привел проект объединения Полиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям в единую структуру - Министерство внутренних дел. Но имеются и случаи, когда предпринимается попытка разделить ведомства. Предусмотрено, в частности, вывести из системы Службы национальной безопасности Службу государственной охраны, которая станет самостоятельной структурой и будет подчиняться непосредственно премьер-министру РА.

Также будет создана Служба внешней разведки. Причины для разделения многочисленны, в частности, предусмотрено, что СНБ будет сконцентрирована на решении трех основных задач: контрразведка, контртеррор и поддержание конституционного строя. Особое внимание правительство намерено уделить повышению зарплат путем проведения добровольной аттестации среди сотрудников создаваемого, СНБ и Службы государственной охраны. В настоящее время, подчеркнул Григорян, по данному вопросу ведутся обсуждения. В рамках программы аттестации заработная плата этих сотрудников может вырасти вплоть до 100%.