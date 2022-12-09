Пятница, 9 Декабря 2022 12:14

АрмИнфо.6 декабря 2022 года состоялось 45-ое пленарное заседание 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе заседания Генеральная Ассамблея рассмотрела проект резолюции «Международный год диалога как гарантии мира, 2023 год», представленный Туркменистаном под пунктом 14 повестки дня «Культура мира».

Представляя проект резолюции, туркменская делегация подчеркнула, что Президент Туркменистана впервые выдвинул глобальную инициативу «Диалог - гарантия мира» в декабре 2021 года в ходе Международной конференции «Политика мира и доверия - основа международной безопасности, стабильности и развития».

Делегация Туркменистана отметила, что проект резолюции «Международный год диалога как гарантии мира, 2023 год» был подготовлен после широкого спектра консультаций между странами-членами ООН при учёте всех конструктивных мнений и предложений.

В документе отражены основополагающие цели и принципы Устава ООН, прежде всего обязательства по урегулированию споров мирными средствами и решимость избавить грядущие поколения от бедствий войны. Проект резолюции подтверждает, что инклюзивный диалог в его различных проявлениях играет важную роль в укреплении отношений и сотрудничества между государствами-членами.

Представляя проект резолюции, делегация Туркменистана обратила особое внимание на то, что 11 декабря текущего года в Туркменистане состоится Международная конференция «Диалог – гарантия мира», которая создаст площадку для широкого обмена мнениями по тематике, затрагиваемой в проекте резолюции, и заложит основу для запуска в 2023 году Глобальной кампании во имя Диалога, как гарантии мира. Делегация Туркменистана пригласила все страны-члены и учреждения системы Организации Объединённых Наций принять активное участие в предстоящем Форуме.

После обсуждений данная резолюция была принята консенсусом. Соавторами резолюции выступили 68 стран-членов Организации.