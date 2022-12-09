Пятница, 9 Декабря 2022 12:10

АрмИнфо.Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ЗАО «Ардшинбанк» на уровне «B+» и изменило прогноз с «Негативного» на «Стабильный». Fitch Ratings также подтвердило рейтинг устойчивости банка на уровне «b+».

По мнению агентства, рейтинг отражает лидирующее положение Ардшинбанка в банковской системе (доля рынка 17% по итогам 3 квартала 2022 года), стабильный уровень ликвидности, высокий уровень достаточности капитала и улучшенные показатели качества активов и рентабельности.

Ардшинбанк – единственная компания в Армении, которой присвоены рейтинги от большой тройки рейтинговых агентств (Fitch, Standard & Poor’s, Moody’s). Банк имеет тот же рейтинг, что и Республика Армения, что является наилучшим показателем для любой частной организации.