Пятница, 9 Декабря 2022 12:09

АрмИнфо. Офис Омбудсмена Армении и Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции США условились о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмена, об этом стало известно по итогам встречи Защитника прав человека Армении Кристине Григорян в Вашингтоне с заместителем госсекретаря Госдепартамента США по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Джани Уин.

Сообщается, что омбудсмен представила ситуацию с миграцией и перемещенными гражданами в Армении, рассказала о механизмах работы Офиса защитника прав человека по части документирования гуманитарных последствий азербайджанской агрессии и др.

Григорян также отметила, что Офис омбудсмена участвует в обсуждении программ, разработанных центральными и местными органами власти, направленных на устранение гуманитарных последствий, представляет рекомендации в соответствии с зафиксированными потребностями. В этом контексте Омбудсмен придала важность сотрудничеству с местными общественными организациями.