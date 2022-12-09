Пятница, 9 Декабря 2022 11:34

АрмИнфо. Отказ Еревана от военной помощи ОДКБ исключительно из-за отсутствия политической оценки серьезно ударит по национальной безопасности Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал Левон Зурабян - заместитель председателя Армянского национального конгресса (АНК), возглавляемого первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном.

Указав на недостатки суждений и логики у премьер- министра РА Никола Пашиняна, Зурабян напомнил его выступление в Национальном Собрании РА 7 декабря. Вице-председатель АНК напомнил, что, согласно премьеру, отсутствие политической оценки со стороны ОДКБ по ситуации в Армении привело к отказу Пашиняна подписать декларацию об оказании помощи стране. Однако, как считает зампред АНК, выясняется, что премьер-министр РА, председательствующий в ОДКБ, точно не знает, какую именно военно-техническую помощь ОДКБ готова оказать Армении, он не счел нужным получить исчерпывающую информацию по этому вопросу и отразить ее в проекте решения, не выступил с собственными рекомендациями, выработанными Арменией по этому поводу, фактически отклонил предложения, не зная их содержания. <Премьер- министр использует невероятно блестящий для простых смертных аргумент, будто подписание заявления о помощи со стороны Армении без принятия политической оценки означало бы прямо или косвенно принять <статус-кво, установившегося в наших границах>. В качестве <обоснования> этой мысли он указывает на миссию наблюдательной миссии Евросоюза, которая, по его мнению, стала возможной благодаря тому, что в Праге Азербайджан и Армения четко зафиксировали территориальную целостность друг друга на основе Алматинского соглашения от 1991 года, которая, по словам премьер- министра, дает четкие ориентиры наблюдателю.

Однако непонятно, почему достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение об уважении территориальной целостности не может служить четким указанием для наблюдателей ОДКБ, которые обязаны уважать совместную позицию двух конфликтующих государств. На самом деле, Никол Пашинян просто пытается скрыть от нашей общественности тот факт, что главный и единственный значимый шаг по примирению и закреплению статус-кво, созданного на границах, был сделан не кем иным, как самим премьер-министром Армении, подписав 31 октября в Сочи соглашение, в котором всего через несколько недель после сентябрьских событий республика взяла на себя международное обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой для разрешения любых разногласий. Пашинян от имени Армении, по сути, отказался силой армии изгнать оккупантов с нашей международно признанной территории>,

- подчеркнул зампред АНК.

Он заметил, что Пашинян признает, что в результате его решения об отказе от помощи ОДКБ вызовы безопасности вокруг Республики Армения не только не уменьшились, но <может быть, даже усилились>, но настаивает на том, что он все равно пошел на этот шаг, поскольку принятие Декларации все равно не оказало бы влияния на растущие вызовы. <Может быть, сам Пашинян даже не замечает, что, по его собственному признанию и оценке, из двух вариантов, которые еще больше ухудшают ситуацию и никак не влияют на ситуацию, он выбрал более вредный для безопасности Армении вариант. Проблема, конечно, не в этом конкретном случае, связанном с саммитом ОДКБ, а в высветившихся в этом статусе изъянах в логике и суждениях Никола Пашиняна, которые вот уже четыре года висят над нашими головами как угроза национальной безопасности с катастрофическими последствиями полученных результатов. Я хотел бы уточнить для толстолобов, что не считаю ответ наших союзных государств по ОДКБ должным союзническим, более того, считаю предосудительным, а анализ этой ситуации и пути ее преодоления, а также поиск альтернативных решений в области безопасности, это совсем другая тема, которая, возможно, также потребует обсуждений в будущем>, - подчеркнул Зурабян.