Четверг, 8 Декабря 2022 20:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 12/1 на улице Рубинянца, жилой дом 106 на улице П.Севака, жилые дома 11-220 и частные дома 1-148/5 на улице Антараин, жилые дома 9-192/2 на улице Верин Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, жилой дом 52/20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Г.Эмина, частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин, ОНКО спортшкола “Киликия”, ООО ‘Ай-Эр” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники ‘Л.Тер-Петросян”, “А.Гичян”, ‘Инестик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на 1-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 жилые дома 8, 13 на улице Аветисяна, жилые дома 28, 29, 30 на улице Хоренаци, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 села Воскеат, Воскеваз, Ошакан;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Аргаванд;

11:00-13:00 частично село Мргавет;

11:00-16:00 частично улицы Камо, Исаакян, Азатамартикнери, Спандаряна в городе Арташат;

13:00-14:00 частично село Нор Харберд;

13:30-16:00 частично улицы Ачарян и Еркатугаиннери в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10։00-12։00 община Агверан; станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично 4-ый микрорайон города Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։00-11:00 улица З.Андраника полностью, населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

в Лорийской области:

10:30-16:30 села Лорут, Шамут, Атан, Агнидзор;

в Тавушской области:

10:00-15:00 частично квартал “Андраник”, частично 7-ая улица, частично улица Максима Горького в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-16:00 частично улицы 1, 6 в селе Ашоцк Ашоцкого региона;

11:00-17:00 частично улицы 1, 4 села Сарнахбюр в Анийском регионе;

в Сюникской области:

10:00-11:30 кварталы “Барикаван” 1, 2, 3 в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы улицы Андраника; жилые дома 10-24 на улице Чаренца, жилой дом 30 на улице Кохбаци, абоненты-жильцы жилых домов 1, 3А на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 7 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице;

в Армавирской области:

11:00-16:00 село Акналич;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы “Нор”, “Каяран”, 2 в городе Масис; частично села Ранчпар и Сис;

10:00-14:00 жилые дома 11, 11а, 21 в поселке “Воску корзман фабрика” и жилые дома 1-8 в кв. ‘Масив” в городе Арарат; частично село Даштаван;

11:00-16:00 частично улицы Исаакяна, Араратяна в городе Арташат;

13:00-14:00 частично села Норабац и Даракерт;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично 4-ый микрорайон города Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Ширакской области:

11:00-16:00 частично 24-ая улица села Амасия в Амасийском регионе; центральная часть города Маралик в Анийском регионе.