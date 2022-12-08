Четверг, 8 Декабря 2022 20:53

АрмИнфо.7 декабря в Париже состоялась встреча президента Арцаха Араика Арутюняна с представителями армянской общины Франции. Встреча была организована Координационным советом армянских союзов Франции, сообщила пресс-служба главы арцахского государства.

С приветственным словом выступили координаторы Совета - фрнцузский общественный деятель армянского происхождения Ара Торанян и член Бюро АРФД Мурад Папазян.

В свою очередь, Араик Арутюнян представил участникам встречи реализуемые в республике социально-экономические программы, направленные на решение проблем лиц, вынужденно перемещенных в результате войны, на создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности населения, равно как и стратегические инфраструктурные задачи.

Президент подчеркнул важность общеармянской консолидации, повышения степени вовлеченности и использования потенциала каждого армянина с целью противостояния существующим вызовам, успешной реализации проводимых работ и преодоления создавшегося после войны кризиса. <Каждый армянин, где бы он ни находился, должен способствовать развитию и усилению Родины посредством своих знаний, опыта, способностей, умений и навыков. Только так можно укрепить армянскую государственность и сохранить нашу национальную идентичность в современном меняющемся мире. У нас нет другой альтернативы", - сказал Араик Арутюнян.

В то же время Араик Арутюнян отметил, что армянская община Франции всегда была рядом с Арцахом и сегодня помогает справиться с тяжелыми

последствиями войны и стать жизнеспособной страной, оставаясь при этом армянской.

Президент выразил уверенность, что французские армяне продолжат свою патриотическую деятельность и будут способствовать углублению практических связей между Арцахом и Францией.

В ходе встречи Араик Арутюнян также ответил на вопросы присутствующих. Отвечая на вопрос о безопасности, президент отметил, что власти Арцаха неоднократно заявляли, что до окончательного урегулирования конфликта необходимо обеспечить бессрочную миссию российских миротворцев в Арцахе, как гаранта безопасности народа Арцаха, параллельно работая над обеспечением дополнительных международных гарантий.