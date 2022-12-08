Четверг, 8 Декабря 2022 20:52

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 декабря принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, собеседники обсудили вопросы, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, последними событиями, связанными с нагорно-карабахской проблемой, а также обеспечением прав и гарантий безопасности нагорно-карабахских армян.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, мира и стабильности, демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, процессу разблокирования транспортной инфраструктуры региона.

Стороны подчеркнул важность размещения гражданской миссии ЕС в Армении и коснулись ее деятельности.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность дальнейших обсуждений в соответствии с форматом встречи, состоявшейся в Праге.