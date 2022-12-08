Четверг, 8 Декабря 2022 16:53

АрмИнфо.Вместо депутатов от оппозиционного блока "Армения" Арама Вардеваняна, Ваге Акопяна, Рипсиме Стамбулян и Елены Киракосян, сложивших свои депутатские мандаты, места в Национальном Собрании РА займут Мгер Саакян, Арпине Варданян, Арман Казарян и Ирина Гаспарян. Соответствующее решение было принято 8 декабря на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии РА.

В соответствии с повесткой, ЦИК составила протоколы о предоставлении мандатов новым депутатам Национального Собрания РА. Выступивший с отчетом секретарь ЦИК Армен Смбатян сообщил, что входящие в список блока <Армения> Рипсиме Казарян, Рубен Мелконян, Роберт Айрапетян, Мария Петросян, Саят Ширинян и Давид Саакянц подали заявления об отказе от мандатов. Все заявления были нотариально заверены, поэтому никому из них не нужно было присутствовать на заседании ЦИК.