Четверг, 8 Декабря 2022 16:23

АрмИнфо.По инициативе российской стороны в Москве состоялась встреча генпрокуроров Армении Анны Вардапетян, Азербайджана - Кямрана Алиева и России - Игоря Краснова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, генпрокурор Армения выразила надежду, что в результате встречи удастся зарегистрировать конкретные результаты, в частности в контексте полноценного выполнения гуманитарных требований согласно 8 пункту подписанного трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г. В этой связи Вардапетян подчеркнула, что последние по сей день не выполнены со стороны Азербайджана.

<Армения полностью выполнила требования 8 пункта касаемо обмена <всех на всех>. А в Азербайджане, уже на протяжении двух лет, продолжают удерживаться армянские военнопленные. Подобное поведение азербайджанской стороны никоим образом не способствует реализации целей трехстороннего заявления>, - сказала генпрокурор.