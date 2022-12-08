Четверг, 8 Декабря 2022 16:21

АрмИнфо.Из-за проведения в Армении международного музыкального конкурса <Детское Евровидение> 10-11 декабря в столице с 12:00 будут время от времени перекрываться дороги.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы Полиции РА, речь идет об улице Атенка и Циценакабердском шоссе.

Ввиду того, что парковку автомобилей на территории, прилегающей к СКК им. Карена Демирчяна, где будет проходить мероприятие, запретят, зрители и гости <Детского Евровидения> смогут оставить свои автомобили на площади Бразилии и прилегающих автостоянках.

Вместе с тем, Полиция сообщает, что от площади Бразилии и станции метро <Барекамутюн> будут действовать бесплатные автобусы для транспортировки желающих к СКК им. К. Демирчяна.