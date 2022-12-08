Четверг, 8 Декабря 2022 13:48

АрмИнфо. После известных трагических событий в январе т.г. в Казахстане действующий президент Касым-Жомарт Токаев не только смог стабилизировать ситуацию, но и начал проводить реальные базовые политические и экономические реформы по всей республике. Одной из основных своих задач президент поставил восстановление доверительной атмосферы между властью и обществом.

Президент Казахстана 16 марта выступил с посланием народу страны на совместном заседании палат парламента. Глава РК заявил, что «стране нужны реформы, иначе – застой».

Политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых правил игры, искоренение фаворитизма и монополии во всех сферах жизни, заявил он.

«Но такая логика и динамика событий устраивает далеко не всех. У тех, кто привык делать ставку на серые и закулисные схемы, возникли панические опасения потерять привилегии и источники доходов. Они решили, что нужно действовать без промедлений, чтобы подорвать устои нашей государственности. Можно сказать, они пошли против своего народа» – отметил президент.

Токаев взял курс на реальную демократизацию политической системы и с этой целью инициировал окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. По убеждению президента, «такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны». Токаев также покинул пост председателя правящей в Казахстане партии Amanat (ранее – Nur Otan).

В послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» казахстанский лидер обозначил общий курс проводимой им политики по тотальной и комплексной перезагрузке всех сфер государства и общества, определив конкретные направления реформ: новая экономическая политика, развитие реального сектора, стратегические инвестиции в будущее страны, перезагрузка государственного управления, закон и порядок.

Президент РК ограничил срок переизбрания главы государства до одного семилетнего, а также облегчил процесс регистрации новых политических партий в республике. Эти шаги наглядно демонстрируют личную волю Токаева и его намерения по реальной, а не мнимой демократизации политической системы и укреплению прав и свобод граждан.

Экономические реформы

Базовая цель начатых реформ президентом – качественный рост благосостояния граждан Казахстана. Приоритетами нового экономического курса объявлены стимулирование частной предпринимательской инициативы, т.е. отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, т.е. обеспечение равных возможностей, а также справедливое распределение национального дохода. В основе реформ лежит именно принцип справедливости и построения «Справедливого Казахстана».

Предлагаемые Президентом РК реформы, (вроде введения «налога на роскошь», урезание аппетитов национальных компаний, и реального начисления доходов Нацфонда будущим поколениям), свидетельствуют о том, что действующая власть понимает и осознает необходимость социальных и политических изменений в государстве. Без управленческой трансформации, проведенной на всех уровнях, преобразования невозможны. Отсюда – досрочные выборы президента, мажилиса, сената и маслихатов.

Особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу в рамках проводимых реформ. При оказании финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям на конкурсной основе. Токаев поручил Нацбанку, Агентству по финрегулированию и правительству проработать решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора. Одновременно планируется упростить выделение предпринимателям земельных участков, сделав соответствующие процедуры оперативными, прозрачными и открытыми.

Широкий блок анонсированных изменений касается социальной политики: медицинского обслуживания населения, образования, обеспечения жильем, помощи молодежи.

Принято решение президентом поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге, что напрямую затронет доходы 1,8 млн граждан. Одновременно планируется последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Ожидается, что данные меры вкупе с ранее принятыми решениями позволят к 2025 г. увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

Пенсионный возраст для женщин будет зафиксирован на уровне 61 года до 2028 г.

Период выплат по уходу за ребенком будет увеличен до полутора лет с 1 января 2023 г. (ранее – 1 год). Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Анонсировано создание единой системы адресной социальной помощи.

Наиболее резонансным нововведением стал запуск национальной программы «Нацфонд – детям», в соответствии с которой 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда будет перечисляться на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Проект заработает с 1 января 2024 г.

Анонсирована возможность получения льготных кредитов на образование по ставке 2–3% годовых, для поддержки молодежного предпринимательства будет запущен отдельный механизм льготного мик­рокредитования под 2,5% годовых.

Миграционная политика будет направлена на снижение дефицита наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров, в первую очередь в сфере науки, здравоохранения, промышленности, IT. Государство введет послаб­ления, а визы будут предоставляться с правом получения вида на жительство. У зарубежных бизнесменов, инвестировавших в экономику Казахстана более 300 тысяч долларов, появится возможность получить десятилетнюю визу и вид на жительство.

Президент Токаев начал проводить масштабные и базовые реформы, которые не на словах, а на деле демонстрируют положительные перемены к лучшему. 20 ноября президент получил мандат доверия своего народа на досрочных президентских выборах. Народ Казахстана поверил опытному и справедливому лидеру, который задал стратегическую цель: вывести Казахстан на качественно новый политический и экономический уровень. Пожелаем лидеру РК удачи в намеченных планах, а народу Казахстана – мира и процветания.

Армен Петросян,

магистрант 1 курса факультета международных отношений ЕГУ