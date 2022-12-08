Четверг, 8 Декабря 2022 13:43

АрмИнфо.Делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, находящимся во Французской Республике, встретилась с мэром Парижа Анн Идальго.

Согласно сообщению пресс-службы главы арцахского государства, на встрече были обсуждены различные вопросы, связанные с развитием арцахско- французских отношений, урегулированием азербайджано-карабахского конфликта. Араик Арутюнян высоко оценил усилия Анн Идальго, направленные на защиту прав народа Арцаха, поддержку борьбы за международное признание независимости, а также защиту духовного и культурного наследия Арцаха на оккупированных Азербайджаном территориях.

Президент также поблагодарил членов городского совета Парижа за принятие резолюции о признании независимости Республики Арцах. Араик

Арутюнян подчеркнул, что развитие международных отношений остается одним из приоритетных вопросов для Арцаха. В данном контексте глава государства подчеркнул важность расширения и углубления децентрализованного сотрудничества с административными районами и городами Франции, выразив надежду на динамичное развитие двусторонних отношений.

Мэр Парижа заверила, что Париж всегда будет рядом с Арцахом и его народом, защищая его права на самоопределение и мирную жизнь.