Четверг, 8 Декабря 2022 13:06

АрмИнфо. В Азербайджане, известном своими военными преступлениями, оказывается, существует комиссия по правам человека На информационных сайтах распространяется заявление председателя некоей комиссии парламента Азербайджана по правам человека З. Оруджа о том, что Азербайджан войной овладел Шуши, и мирным путем овладеет Ереваном.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

<Обращаю внимание своих международных коллег на то обстоятельство, что занимающийся правами человека азербайджанский чиновник, по сути, игнорирует положения, касающиеся защиты неотъемлемых, всеобщих прав человека, которыми государства обязаны руководствоваться в своих международных отношениях. В частности, этим заявлением председатель комиссии по правам человека Азербайджана фактически одобряет поведение Азербайджана, нарушающего основополагающие принципы, заложенные в основу переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, а также закрепленные Уставом ООН и в Хельсинском заключительном акте ОБСЕ основные принципы воздерживаться от применения силы или угрозы его применения, мирного урегулирования споров>, - отметила депутат.

Она напомнила, что 27 сентября 2020 года Азербайджан развязал широкомасштабную военную агрессию против Арцаха, применил запрещенное международным правом оружие, нацелился на гражданское население и инфраструктуру Арцаха. <Печально, что этого чиновника, занимающегося правами человека, никоим образом не интересует гибель тысячи людей в результате военных преступлений Азербайджана. Продолжая логику завоевательной политики, З. Орудж говорит о намерениях овладеть субъектом международного права - столицы Республики Армения, что является вопиющим нарушением международного права. Что касается мира, упомянутого последним, напоминаю, что ваш мир - это ежедневные обстрелы из стрелкового и артиллерийского оружия, убийства и ранения мирного армянского населения и военнослужащих, прямой обстрел гражданского населения, удерживание в заложниках армянских военнопленных и мирных жителей, внесудебные убийства армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену, насильственное исчезновение, пытки гражданских лиц, в том числе женщин, этническая ненависть к армянскому народу, реализация государственной политики нового геноцида, блокада Арцаха, блокирование поставок продуктов питания детям, нарушение их права на жизнь, блокирование необходимой медицинской помощи раненым, неуважение к международному гуманитарному праву в целом. Пожалуй, напомню этому чиновнику, Ваша мирная повестка настолько ложна, что международный суд ООН обязал вас обеспечить защиту от насилия и нанесения телесных повреждений всех лиц, захваченных в ходе конфликта 2020 года и находящихся в заключении, и обеспечить их безопасность и равенство перед законом, принять все необходимые меры в целях предотвращения разжигания расовой ненависти и дискриминации в отношении лиц армянского происхождения, в том числе со стороны должностных лиц и государственных учреждений Азербайджана>, - отметила Товмасян.

Она также обратила внимание на тот факт, что в заключительных наблюдениях Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации в рамках выполнения Азербайджаном обязательств по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации отмечены случаи грубых нарушений прав человека, совершаемых Азербайджаном в 2020 году во время и после агрессии против Арцаха.