Четверг, 8 Декабря 2022 13:05

АрмИнфо.В Армении будет создана Служба внешней разведки, подчиненная непосредственно премьер-министру. Правительство Армении 8 декабря приняло решение об утверждении и рассмотрении в срочном порядке проектов Закона <О разведывательной деятельности и Службе внешней разведки> и смежных законов.

Как заявил замминистра юстиции Григор Минасян, представляя законопроект, с учетом того, что в министерстве обороны и Службе нацбезопасности действуют подразделения со схожим функционалом, в которых служба считается военной, было принято политическое решение создать новый вид госслужбы, которая не будет считаться военной. Это позволит привлечь в новосозданную структуру квалифицированных сотрудников из других ведомств.

Будет установлен переходный период в три года, по истечении которого ведомства, выполняющие задачи схожие функции, полностью передадут эти функции в ведение новой службы.

Как говорится в пояснении к решению кабмина, Создание отдельной Службы внешней разведки предусмотрено программой деятельности правительства РА на 2021- 2026 гг. Отмечается, что проблемы, возникшие в процессе предоставления информации органами разведки во время войн 2016 и 2020 годов, а также необходимость повышения оперативности и качества предоставляемой разведывательной информации потребовали от Армении создания разведки нового типа и местной разведшколы. О необходимости создания отдельной разведывательной структуры свидетельствует и то обстоятельство, что в регионе только Армения пока не имеет отдельной службы разведки, считает СНБ.

Согласно представленному проекту решения, целями разведывательной деятельности являются: обеспечение информцией, необходимой премьер-министру для принятия решений в оборонной, научно-технической, технологической и эологической сферах; создание условий для разработки государственной политики в сфере безопасности Республики Армения; обеспечение внешней безопасности, обороноспособности, экономического развития, научно-технического и военно-промышленного прогресса страны; осуществление разведывательной деятельности и обеспечение органов, занимающихся обеспечением безопасности РА, соответствующей информацией в сфере внешней разведки. Проект приведет к изменению доходов и расходов государственного бюджета.