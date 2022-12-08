Четверг, 8 Декабря 2022 12:19

АрмИнфо. Комиссии по защите экономической конкуренции Армении открыло производство в отношении ООО <Яндекс:такси ам> и <Яндекс фуд ам>.

Согласно сообщению Комиссии, обе компании подозреваются в недобросовестной конкуренции с введением в заблуждение общественности. В частности, Комиссия приняла во внимание, что На сайте https://eats.yandex.com размещен пост с содержанием <Все доставки бесплатны>. При этом, бесплатная доставка осуществлялась лишь до 15 ноября 2022 года, о чем есть упоминание только на странице в Facebook. Кроме того, на сайте https://eats.yandex.com размещена публикация с содержанием <Все доставки бесплатны>, однако не упоминается условие, согласно которому бесплатная доставка осуществляется за совершение покупки на сумму 1500 драмов и более.

Что касается Yandex Eats: food delivery и <YandexGo>, то, согласно Комиссии, компания начала акцию, на основании которой гражданам за

размещение заказа предоставлялась скидка в 1350 драмов. При этом, не было указано существенное условие, а именно, необходимость ввода промо-кода. Компания также не предупредила о единоразовом характере акции, что она применяется лишь в случае первого заказа.

В мобильных приложениях Yandex Eats: food delivery и <YandexGo> была размещена реклама, согласно которой указывалось на применение скидок на заказы в 10%, однако на практике она не применялась.