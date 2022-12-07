Среда, 7 Декабря 2022 22:48

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян, находящийся с рабочим визитом во Французской Республике, 7 декабря провел в Париже пресс-конференцию, в которой приняли участие около двух десятков ведущих французских СМИ.

Как передает пресс-служба арцахского лидера, глава государства указал на регулярные и частые проявления агрессивного поведения Азербайджана по отношению к народу Арцаха, последовательное создание гуманитарных проблем. Он перечислил вызовы, представляющие серьезную угрозу существованию народа Арцаха на своей родине. По словам президента, через Францию он хочет направить всем европейским государствам сигнал о необходимости принятия срочных мер по предотвращению вышеупомянутого наглого поведения Азербайджана, которое, несомненно, поддерживается Турцией.

<Мы понимаем, что у Европы есть нефтегазовые интересы с Азербайджаном, но наш призыв - уважать право на самоопределение и существование нашего народа и не допустить осуществления геноцидной и экспансионистской политики Азербайджана. В этом смысле уместно упомянуть нападения и оккупацию в течение последних двух лет не только суверенной территории Арцаха, но и Республики Армения>, - сказал Араик Арутюнян.

В ходе встречи президент ответил на вопросы журналистов, а также дал отдельное интервью государственному информационному агентству <Франс-пресс> и телеканалу <France-24>.