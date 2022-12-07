Среда, 7 Декабря 2022 18:53

АрмИнфо. Армения привержена установлению мира в регионе. Об этом 7 декабря на встрече с делегацией Германии, возглавляемой депутатом Бундестага Кристианом Хаасом, заявил председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, руководитель парламентской группы дружбы Армения-Германия Владимир Варданян.

Как передает пресс-служба НС РА, указав на усилия Армении, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе, он Варданян подчеркнул необходимость поддержки демократических стран ЕС в этом вопросе.

По его словам, мир - это двусторонний процесс. <Мы готовы заключить мир с авторитарным государством, но достижение мира - это двусторонний процесс>, - отметил Владимир Варданян, добавив, что Армения живет под ежедневной угрозой азербайджанской агрессии.

Депутат также заметил, что ситуация в Арцахе сложнее. <У нас может возникнуть ситуация геноцида армян Нагорного Карабаха>, - заявил глава группы дружбы. Он также отметил, что Арцах с Арменией и цивилизованным миром связывает пятикилометровая дорога, которая регулярно закрывается и открывается.

По мнению Кристиана Хааса, конфликт должен быть урегулирован мирным путем, путем переговоров. "Проблема должна решаться путем установления равноправных отношений и экономических связей", - сказал он, заявив, что критически относятся к азербайджанской агрессии. "Азербайджан должен осознать, что каждая агрессия превратит регион во взрывоопасную бочку", - заявил депутат Бундестага.

На встрече также обсуждалась миссия ЕС в регион. По словам Владимира Варданяна, миссия ЕС важна для установления мира в регионе. "Мы считаем, что после 12 сентября миссия ЕС принесла стабильность в регион", - сказал председатель комиссии по государственно-правовым вопросам. По словам Владимира Варданяна, хотя Армения и маленькая страна, но это граница между демократией и авторитаризмом, международным правом и агрессией, демократическими ценностями и реальной политикой