Среда, 7 Декабря 2022 18:51

АрмИнфо.Мы много раз заявляли, что на территории Арцаха у Армении нет вооруженных подразделений. Об этом в ходе парламентского часа, отвечая на вопросы парламентариев, сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он отметил, что у Арцаха есть Армия обороны, миссия которой заключается в самообороне населения - армян Арцаха. Данная миссия, по его словам, сегодня более чем важна, учитывая продолжающиеся обстрелы населенных пунктов, оказываемое давление и др. В этой связи глава МИД напомнил о случае, когда в начале года Азербайджан перекрыл подачу газа в Арцах.

<Когда прекратится угроза этнических чисток, армянство Арцаха сможет обсуждать разные сценарии>, - подчеркнул Мирзоян, заметив, что экзистенциальная угроза все еще существует. Более того, он отметил, что неполноценно выполняются договоренности трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г. В этом ключе, в первую очередь, глава внешнеполитического ведомства назвал затянувшийся процесс возвращения домой армянских военнопленных и незаконно удерживаемых лиц.

Говоря о разблокировании транспортных, экономических коммуникаций в регионе, он сообщил, что обсуждения и работы в этом направлении продолжаются. <Надо признаться, что имеются довольно сложные и многослойные вопросы. Но работы, тем не менее, идут. И заверяю, что по всем темам и на всех встречах армянская сторона занимает конструктивную позицию>, - подчеркнул он.