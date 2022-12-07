Среда, 7 Декабря 2022 18:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 34 на улице Гюльбекяна, жилые дома 12, 12/1, 14 на пр. Комитаса, жилой дом 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца, частные дома 35/44-99/2 на улице Ачаряна, ЧП “Э.Борян”, компании “Виваселл-МТС”, “Юком”, ООО “Майами”, ООО “Мибс”, историко-археологический музей-заповедник ''Эребуни", собственники “З.Заргарян”, “С.Григорян”, “Н.Аванян”, частные дома на 2-ом переулке пт. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частные дома 119, 20/1 на улице Норки Айгинер 110, 114, 153 на улице Арменакяна, инфекционная больница “Норк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 Нор Ерзнка;

12:00-14:00 кварталы “Ара 1”, “Ара 2”, “Нарек”, “Варои Зорак 1”, “Тандзаноц”, улицы Ерванда Шаазиза, Смбата Зоравара, Тамазяна, Парпеци, Чанапарорд Линча, Маштоца, Нарекаци, Нерсеса Аштаракеци, Шираза, Прошяна, С.Шаазиза, Вани Эроснер, Тиграна Меца в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Нор Харберд;

10:30-13:00 частично село Мргаван;

11:00-16:00 частично улицы Абовяна, Камо, Азатамартикнери, Степаняна в городе Арташат;

13:00-14:00 частично село Дарбник;

13:30-16:00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично квартал “Моз”; частично улица Шинарарнери в городе Вайк;

11:00-15:00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10։00-16։00 община Фантан, садоводческая компания “Арачадзор”, станцоо компаний “Телеком Армения”, “Юком”, “Вивасел-МТС”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А.Харатян”, компания “Аэронавигация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Дзорахбюр; ООО “Котайк Чаншин” и прилегающие территории;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично село Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 населенный пункт Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-16:00 населенные пункты Еранос, Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-13:00 “Сари таг” в городе Ванадзор и село Дарпас;

10:00-14:00 улицы “Кентрон 1”, “2”, улицы Шаумяна, Торосяна в городе Спитак;

в Ширакской области:

11:00-16:00 Гюмрийское шоссе и территория, прилегающая ко 2-ой улице, в селе Ашоцк Ашоцкого региона;

11:00-17:00 улицы 1, 13 села Гусанагюх в Анийском регионе;

в Сюникской области:

10:00-16:00 частично село Корнидзор.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 12/1 на улице Рубинянца, жилой дом 106 на улице П.Севака, жилые дома 11-220 и частные дома 1-148/5 на улице Антараин, жилые дома 9-192/2 на улице Верин Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на улице Лер Камсара, жилые дома 12/5, 12/6 на улице Азгалдяна, жилой дом 52/20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Г.Эмина, частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин, ОНКО спортшкола “Киликия”, ООО ‘Ай-Эр” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники ‘Л.Тер-Петросян”, “А.Гичян”, ‘Инестик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на 1-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 жилые дома 8, 13 на улице Аветисяна, жилые дома 28, 29, 30 на улице Хоренаци, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 села Воскеат, Воскеваз, Ошакан;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Аргаванд;

11:00-13:00 частично село Мргавет;

11:00-16:00 частично улицы Камо, Исаакян, Азатамартикнери, Спандаряна в городе Арташат;

13:00-14:00 частично село Нор Харберд;

13:30-16:00 частично улицы Ачарян и Еркатугаиннери в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10։00-12։00 община Агверан; станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично 4-ый микрорайон города Абовян; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։00-11:00 улица З.Андраника полностью, населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

в Лорийской области:

10:30-16:30 села Лорут, Шамут, Атан, Агнидзор;

в Тавушской области:

10:00-15:00 частично квартал “Андраник”, частично 7-ая улица, частично улица Максима Горького в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-16:00 частично улицы 1, 6 в селе Ашоцк Ашоцкого региона;

11:00-17:00 частично улицы 1, 4 села Сарнахбюр в Анийском регионе;

в Сюникской области:

10:00-11:30 кварталы “Барикаван” 1, 2, 3 в городе Каджаран.