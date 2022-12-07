Среда, 7 Декабря 2022 18:50

АрмИнфо. Оценки Армении в вопросе экстрадиции Рамиля Сафарова из Венгрии в Азербайджан неизменились. Об этом 7 декабря в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

Он отметил, что позиция армянской стороны заключается в том, что убийца офицера ВС Армении Гургена Маргаряна не должен был быть подвергнуть экстрадиции в Азербайджан. Помня эти события, продолжил министр, в Ереване помнят и об участии венгерской стороны в освобождении в декабре прошлого года группы из пяти армянских военнопленных. Мирзоян отметил и содействие Будапешта в борьбе с коронавирусом, предоставив Еревану 100 тысяч доз вакцин, что также спасло многочисленные жизни граждан страны. Напомнил министр и о финансовом содействии Венгрии Армянской Апостольской церкви, имеется и сотрудничества на уровне школ. <Оценив все это, армянская сторона приняла решение пойти на восстановление дипломатических отношений между двумя странами>, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, отметив, что уже в ближайшее время будут назначены послы в обоих государствах.

Отметим, что 1 декабря в ходе встречи в польском городе Лодзь глав МИД Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто была достигнута договоренность о восстановлении дипломатических отношений. Министры выразили намерение <открыть новую главу в армяно- венгерских отношениях, основанную на взаимном доверии и уважении международного права>. Ереван и Будапешт назначат послов- нерезидентов для изучения возможностей развития отношений, особенно в сферах торговли, культуры, образования и туризма. В ближайшие дни начнутся необходимые дипломатические и административные процедуры. Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены с 2012 года по решению Совета национальной безопасности Армении, после экстрадиции в Азербайджан Рамиля Сафарова, осужденного в 2004 году в Венгрии за убийство армянского лейтенанта Гургена Маркаряна