Среда, 7 Декабря 2022 18:48

АрмИнфо. Вопрос с выбором места службы участников программы <Защитник Отечества> будет решаться в соответствии с приказом министра обороны. Об этом 7 декабря в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении заявил глава оборонного ведомства республики Сурен Папикян.

Тем не менее, как отметил министр, не исключена возможность выбора военнослужащими места своей предстоящей службы. При этом, преимущество будет отдаваться тем военнослужащим, которые проживают в приграничных регионах. <Если по месту жительства военнослужащего имеется поблизости воинская часть, несущая боевое дежурство, он может написать рапорт на имя вышестоящего командования, которое пойдет навстречу данному пожеланию>, - сказал глава Минобороны РА. Он подчеркнул, что после принятия законопроекта во втором и окончательном чтении начнется разъяснительная работа с военнослужащими и членами их семей.

Отметим, что поправки в законе "О военной службе и статусе военнослужащего" были приняты парламентом Армении во втором и

окончательном чтении 7 декабря. Они нацелены на повышение привлекательности военной службы, и предусматривает внедрение системы перехода военнослужащих с обязательной воинской службы на контрактную. Программа, которая будет называться "Защитник Отечества", предусматривает, что военнослужащие срочной службы, спустя шесть месяцев после призыва, получат возможность перейти на контрактную службу с заключением 5- летнего договора. После истечения срока договора или признания военнослужащего негодным к службе раньше установленного срока им будет предоставлено право на получение единовременной премии в размере 5 миллионов драмов. Военнослужащие, заключившие трудовой договор, должны будут проходить аттестацию, и при положительном результате, им будет рассчитываться доплата в зависимости от занимаемой должности. При отказе от дальнейшей службы военнослужащий продолжит службу в качестве военнослужащего срочной службы. В рамках новой программы предусмотрено прекратить действие программы <Это я>, по которой в настоящее время службу проходят всего двое военнослужащих, 36- месячные сроки службы которых истекают в январе 2023 года.