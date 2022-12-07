Среда, 7 Декабря 2022 18:29

АрмИнфо.Мина, которую закладывает председательствующей Польшей, быстро взорвется под ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая сегодня на Примаковских чтениях.

Он пояснил, что речь идет о системе внебюджетных проектов в ОБСЕ. В любой международной организации, в том числе ООН, если какая-то страна хочет профинансировать внебюджетный проект, она выбирает тему и согласовывает ее со странами-получателями этого содействия. Затем этот проект несут в структуру, где рассматривают его соответствие целям организации.

Так происходит везде, кроме ОБСЕ. В качестве примера Лавров привел стремление США поработать над развитием гражданского общества в Армении и осуществления проекта по подготовке журналистов, как выразился Лавров <в правильном ключе>. По его словам, в ОБСЕ чтобы это организовать, нужно просто написать письмо генеральному секретарю или действующему председателю, и все. <И это в Армении будет называться Проект ОБСЕ>, - сказал Лавров. Он отметил, что сейчас такие же проекты <наплодили как грибы> по Украине.

Лавров назвал это миной "уже не замедленного действия". "Она очень быстро взорвется под ОБСЕ, которую сейчас закладывают поляки", - заявил глава МИД РФ.

Кроме того, он указал на "импотенцию ОБСЕ", которая как организация должна отстаивать решение по неделимости безопасности, но практически не уделяет этому внимания.

Напомним, что ранее Польша отказалась допустить Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Отметим, что независимому агентству АрмИнфо ничего не известно о программе поддержки и развития независимой журналистики под эгидой ОБСЕ в Армении.