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АрмИнфо.Мина, которую закладывает председательствующей Польшей, быстро взорвется под ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая сегодня на Примаковских чтениях.
Он пояснил, что речь идет о системе внебюджетных проектов в ОБСЕ. В любой международной организации, в том числе ООН, если какая-то страна хочет профинансировать внебюджетный проект, она выбирает тему и согласовывает ее со странами-получателями этого содействия. Затем этот проект несут в структуру, где рассматривают его соответствие целям организации.
Так происходит везде, кроме ОБСЕ. В качестве примера Лавров привел стремление США поработать над развитием гражданского общества в Армении и осуществления проекта по подготовке журналистов, как выразился Лавров <в правильном ключе>. По его словам, в ОБСЕ чтобы это организовать, нужно просто написать письмо генеральному секретарю или действующему председателю, и все. <И это в Армении будет называться Проект ОБСЕ>, - сказал Лавров. Он отметил, что сейчас такие же проекты <наплодили как грибы> по Украине.
Лавров назвал это миной "уже не замедленного действия". "Она очень быстро взорвется под ОБСЕ, которую сейчас закладывают поляки", - заявил глава МИД РФ.
Кроме того, он указал на "импотенцию ОБСЕ", которая как организация должна отстаивать решение по неделимости безопасности, но практически не уделяет этому внимания.
Напомним, что ранее Польша отказалась допустить Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Отметим, что независимому агентству АрмИнфо ничего не известно о программе поддержки и развития независимой журналистики под эгидой ОБСЕ в Армении.
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|Арарат Мирзоян: нейтральность наблюдательной миссии ЕС ни у кого не вызывает сомнения
|Вопрос с выбором места службы участников программы <Защитник Отечества> будет решаться в соответствии с приказом министра обороны - Папикян
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|Арарат Мирзоян: по положению на текущий момент нет никакой договоренности о встрече лидеров Армении и Азербайджана
|Встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана в Москве не дала каких-либо результатов - премьер
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|Сейран Оганян: не следует думать, что в вооруженных силах Армении отсутствует система аттестации военнослужащих
|Замглавы МИД Армении: Древнее армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе находится под угрозой исчезновения
|Парламент Армении почтил память погибших в Спитакском землетрясении
|Никол Пашинян провел заседание правящей партии
|ЗПЧ Армении провела встречи в Управлении Госдепа США по борьбе с торговлей людьми и в офисе международной религиозной свободы
|Бывший председатель Следственного комитета Армении стал членом Высшего судебного совета
|Прошло заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа
|Мнение: Получение Азербайджаном контроля над дорогой между Арменией и Арцахом станет значимым шагов в направлении поглощения НКР
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Бывший заместитель начальника Полиции РА назначен заместителем военного прокурора
|Оппозиционных блоков <Айастан> и <Честь имею> более не существует - Экс-депутат
|Политик: У Роберта Кочаряна в текущих реалиях два выхода
|Депутат от правящей партии предложил разрешить курение в 30% ресторанах и кафе
|Ардшинбанк продлил акцию по выпуску цифровой карты за 1 драм
|В Гааге рассказали о геноцидальных действиях Азербайджана в отношении армян
|В Армении выявлен очередной случай незаконной миграции граждан
|В ПА ОДКБ разработаны рекомендации по защите электоральных процессов
|В парламенте Армении обсуждается кандидатура на должность члена ВСС
|Делегация во главе с президентом Арцаха находится с визитом во Франции
|Ереванский русский драмтеатр им. Станиславского признан лучшим русским театром за рубежом
|Омбудсмен Армении рассказала зампомощнику Госсекретаря США о военных преступлениях Азербайджана
|Надбавки к зарплатам ряда руководителей судебной системы Армении понизятся
|В Армении временно прекращается выдача биометрических паспортов
|Эксперт: Властям Армении не нужен Арцах
|Совбез Арцаха: Российские миротворцы рассмотрели возможность установки в Лачинском коридоре рентген-сканера для досмотра въезжающих авто
|В Армении планируют запретить продажу, производство и импорт пластиковых пакетов
|Спикер НС РА: воинственная риторика официального Баку свидетельствует о будущих экспансионистских амбициях Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Генсек ОДКБ: Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается перманентно сложной
|СНБ НКР: Информация о размещении азербайджанского КПП в коридоре, соединяющем Арцах с Арменией, не соответствует действительности
|Рубен Мелконян не возьмет депутатский мандат
|Чтобы достигнуть мира, нам нужно быть сильными и сплочёнными - Рубен Варданян
|Национальная картинная галерея Армении присоединилась к проекту <Маршруты импрессионизма> Совета Европы
|Экс-министр обороны: Провокации Азербайджана продолжатся и в будущем
|Лавров: Готовится очередная встреча в рамках платформы "3+3"
|Спикер НС РА: Армения никогда не говорила о выходе из ОДКБ
|Сергей Лавров считает: Существует более двух проектов мирного договора между Арменией и Азербайджаном
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|МЧС РА: В Армении есть закрытые автодороги
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|Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
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