Среда, 7 Декабря 2022 18:25

АрмИнфо. На заседании трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе обсуждался вопрос перезапуска железной дороги Ерасх-Ордубад-Мегри- Горадиз. Об этом 7 декабря в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он с сожалением констатировал, что по данному вопросу нет какого-либо результата. <В любом случае еще раз хочу подтвердить,

что Армения готова и заинтересована в реализации данной программы, и наше предложение остается в силе. Наша страна готова как можно быстрее начать работы по восстановлению железной дороги>, - заявил Пашинян, добавив, что ранее армянская сторона представила свои видения по данному проекту, которые касаются того, что как железная, так и автомобильная дороги должны функционировать в рамках законодательства Армении. <Как только это будет зафиксировано на бумаге, мы готовы начать эти работы>, - подчеркнул глава правительства. Он также напомнил о решении открыть три контрольно-пропускных пункта на границе с Азербайджаном. Ереван готов и к строительству автомобильных дорог в сторону Азербайджана, что, по словам премьера, позволит обеспечить значительные объемы и транзитных перевозок. <В этом вопросе у нас нет дефицита в политической воле>, - сказал премьер.

Отметим, что 6 декабря в Москве состоялось 11-е заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице­премьеров Армении, России и Азербайджана - Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева. В ходе встречи стороны отметили позитивную роль Российской Федерации в усилиях по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также по разблокированию экономических и транспортных связей между ними. В ходе заседания обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между Арменией, Азербайджаном и Россией. Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений лидеров трех стран относительно разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.