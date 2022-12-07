Среда, 7 Декабря 2022 17:27

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Республике Армения Линн Трейси, которая завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян высоко оценил деятельность посла в РА и отметил, что в период ее пребывания на посту в армяно-американских отношениях зафиксировано динамичное развитие. Как указал глава армянского кабмина, в последние годы в республике, в том числе при содействии США, проводятся институциональные реформы, которые способствуют развитию и укреплению демократии. Премьер-министр добавил, что реализуемые в рамках армяно-американского стратегического диалога программы способствуют расширению взаимовыгодных двусторонних связей.

Линн Трейси, в свою очередь, поблагодарила премьер-министра и правительство Армении за тесное сотрудничество и отметила, что произошедшие в Армении за время ее пребывания на посту изменения в значительной степени способствовали продвижению демократии в РА. В данном контексте посол особо подчеркнула факт эффективных реформ в сфере борьбы с коррупцией и в сфере государственного управления.

Собеседники обсудили армяно-американские отношения, а также представляющие взаимный интерес различные вопросы.

Премьер-министр Пашинян пожелал Линн Трейси новых успехов в ее дальнейшей деятельности.