Среда, 7 Декабря 2022 15:32

АрмИнфо. Фонд Creative Armenia официально запускает грантовую программу Artbox Entrepreneur, которая поможет искусствоведам в продвижении карьеры, монетизации творчества.

Программа осуществляется при финансировании Европейского Союза и ABGU (Всеармянский благотворительный союз).

Согласно сообщению Фонда Creative Armenia, Artbox Entrepreneur представляет собой 8-недельную акселерационную онлайн-программу, в рамках которой бенефициары программы будут работать с ведущими искусствоведами мира и бизнес-экспертами. Последние помогут в разработке бизнес-плана по продвижению карьеры, для реализации которого искусствоведам будет предоставлена грантовая помощь в размере 2.5 тыс. евро.

Подать заявки на участие в программе можно до

10 января 2023 года на сайте https://hy.creativearmenia.org/artbox-entrepreneur . Участие могут принять искусствоведы, планирующие развивать свою деятельность в Армении, монетизировать и вывести на рынок свой талант. Отметим, что Creative Armenia - это культурный фонд, который открывает, развивает и продвигает армянских новаторов в различных областях искусства. В учредительный Совет входят Серж Танкян, Эрик Исраелян, Арсине Ханджян, Эрик Погосян, Карла Карапетян, Симон Абгарян и Майкл Арам.