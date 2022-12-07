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 Среда, 7 Декабря 2022 15:21
Марианна Мкртчян

Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации

Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации

АрмИнфо.Тема американских биолабораторий на территории бывших советских республик в последнее время стала, так называемым, <предметом общих разговоров>, однако суть темы так и остается для многих <системой с двумя неизвестными>.

Пролить свет на это скрытое от глаз обывателя <явление> корреспондент АрмИнфо попросил международного эксперта по биологической безопасности, ученого-вирусолога, бывшего руководителя Госслужбы безопасности продуктов питания Армении Григора Григоряна.

- Г-н Григорян, спасибо большое, что приняли наше предложение поговорить на эту достаточно актуальную, но <замаскированную> большой политикой тему в свете общих глобальных процессов. Нашу беседу хотелось бы начать с достаточно, наверное, банального вопроса. Сколько всё же на сегодняшний день американских биолабораторий действует на территории Армении и так ли страшен черт как его малюют, то есть несут ли они угрозу нашему населению?

- Это не новая история и относится она к 2009 году, когда стартовали переговоры о присоединении Армении к Программе по снижению биологических угроз. Уже через год, в 2010 году, был подписан договор, а в 2011 году начался процесс реабилитации главной нашей лаборатории, находящейся в административном районе Аван Еревана. Это бывшая головная противочумная станция, которая после развала Союза стала центром Государственной противоэпидемиологической службы. Ремонтные работы сначала проводила инжиниринговая фирма Black & Veatch, заказчиком которой выступил Пентагон, а затем эту работу продолжила другая компания. Американская сторона отремонтировала все областные противочумные станции, которые были созданы еще в советские годы, поскольку республика считалась стационарно неблагополучной по ряду инфекционных заболеваний, в том числе и по чуме. И это было оправдано, так как у нас были природные очаговые инфекции чумы, которые конечно, же уже ликвидированы, но в природе до сих пор тлеют стационарные очаги.

Кстати, филиалы были открыты не везде, а там, где это было целесообразно. Я считаю, что в выборе региона присутствовала далеко не только эпидемиологическая и географическая целесообразность. Одним словом, в общей сложности были реанимированы 10 региональных и одна столичная лаборатории.

Но, самое интересное то, что, когда в 2016 году с большой помпой стали открывать эти лаборатории, они уже функционировали как минимум три года. Почему так опоздали с их презентацией, то по имеющимся у меня данным, к этому времени весь актив собранных этими лабораториями микроорганизмов уже был вывезен из страны. Так что, ключевая работа уже была проделана.

Несмотря на то, что первичная партия микроорганизмов к 2017 году уже была вывезена, оставался последний оплот, который сопротивлялся до последнего. Это был бывший Институт Ящура, где я в свое время работал в качестве научного сотрудника. Директор этого института Хачик Саркисян, также работающий в российском Институте медицинской биотехнологии "Вектор" - мощный специалист по африканской чуме, несмотря на оказываемое давление отказывался предоставить находящееся в институте собрание микроорганизмов. Но в 2017 году его сняли с должности, и вся коллекция уплыла за океан.

Огромнейшая коллекция была создана и в нашем Институте микробиологи имени Африкяна. И ее тоже забрали. Сперва образцы перевозилось в головную санэпидемстанцию в Аване якобы для централизованного хранения и предупреждения их утечки. Но это была такая легенда, так как специалисты знают, что с точки зрения безопасности, неправильно хранить все образцы микроорганизмов в одном месте. Однако мы понимали, что на самом деле, почти все материалы были затем вывезены. Не могу утверждать на 100%, но известно также, что в Араратском марзе действуют две подземные биолаборатории.

- Помните, в Ереван прилетал глава МИД России Сергей Лавров, который анонсировал подписания армяно-российского меморандума о доступе российских специалистов в американские лаборатории. Переговоры по заключению меморандума о сотрудничестве в сфере биологической безопасности были завершены в ноябре 2019 года, однако сам меморандум был подписан только в мае 2021 года. Как Вы считаете, почему подписание документа затянулось и реализуется ли он в настоящее время?

- Вся соль в том, что американцы оставляют свои лаборатории на балансе того государства, в котором они создаются. Что касается лабораторий на территории Армении то, когда Лавров приехал, и было заявлено о скором подписании меморандума, который бы открывал доступ российских специалистов в эти лаборатории, я уже тогда предупреждал, что не ждите скорого подписания документа. Я говорил, что это не произойдет до тех пор, пока документ не будет одобрен американской стороной. Это ни для кого не секрет - американцы профинансировали работу этих лабораторий, оборудовали их полностью и тем самым, конечно же сполна контролируют их работу и все что с ними связано.

Мне кажется, что российская сторона не могла об этом не знать и поэтому визит Лаврова и вопрос доступа к биолабораториям носил какой-то формальный характер. Ведь вопрос застопорился, чего и следовало ожидать. Да, при подготовке документа вносились и поправки, и корректировки, но факт остается фактом - он не подписан. Наша сторона затягивает с этим вопросом.

Я вам скажу, что сопротивление России оказывают не только власти Армении. Я так понимаю, что и Казахстан выступает против вмешательства России посредством такой структуры как ОДКБ. На недавнем заседании ПА ОДКБ Казахстан заблокировал большинство предложений. Дальнейшее сопротивление - лишь вопрос времени. Армения в более мягкой форме, но поддерживает, образно говоря <антироссийскую> позицию Казахстана в вопросе биологической безопасности.

- Есть информация, что в Кыргызстане есть значительное число неконтролируемых скотомогильников и как следствие существует благодатная почва для распространения чумной палочки. И американская сторона заинтересована в работе в этой стране.

- Скотомогильников на территории Кыргызстана около 2000, но вопрос чумы не зависит от них. Скотомогильники существуют у всех кочевых народов. Та же картина наблюдается в Монголии. Я бы даже сказал там ситуация с этим еще хуже. Но, нужно понимать, что чума не связана со скотом. Это связано скорее с практикой применения в пище сурков скотоводами на пастбищах в этих странах. Но сурки сами по себе являются резервуаром чумной палочки. Я с этим столкнулся в 2013 году, когда работал в Таджикистане. Тогда в Таласском районе Кыргызстана вспыхнула эпидемия чумы, и меня попросили возглавить работы, связанные с предупреждением проникновения этого вируса в Таджикистан из Кыргызстана. И во всех случаях, выяснялось, что заболевший ел шашлык из сурка. Наши американские партнеры об этом прекрасно осведомлены и успешно этим пользуются. И обычно любая вспышка чумы так или иначе связана с фактами поедания сурков.

Из-за частой смены руководителей во всех звеньях власти в Кыргызстане я затрудняюсь четко дать оценку того, что там происходит по нашей теме. Однако, не могут отрицать, что американская сторона там достаточно активна, хотя и не активна в плане лабораторий.  Но она активна в другой смежной области. Речь идет о программе по разведению насекомых. У них есть программа <насекомые-союзники>, типа они выводят насекомых мутантов, которые поедают вредителей. О каких насекомых-вредителях может идти речь, в голову не возьму. С этой точки зрения американцы очень упорны, и добиваются своей цели любой ценой.

- Из Ваших слов можно сделать вывод, что ОДКБ не сумело достичь успехов в своей политике по биологической безопасности. Организация не сумела <перекрыть> американцев?

С ОДКБ не все так гладко, так как в Организации сегодня очень много проблем. И как показывают последние события, ОДКБ как военный и политический блок не состоялся и единственным цементирующим раствором в этой шаткой конструкции выступает Российская Федерация. Вопрос биологической безопасности в рамках ОДКБ присутствует со дня ее создания в мае 1992 года, а программа США по биологической безопасности была инициирована лишь в 1998 году. Так что, делайте вывод.

Я лично считаю, и это мое убеждение, что создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации. К примеру, если действия политической команды той или иной страны не будут удовлетворять США, Великобританию и НАТО, в этой стране резко может ухудшиться эпидемиологическая ситуация. Но доказательств тому не будет. Именно этим обусловлен интерес изучения эпидемиологической ситуации в странах, чтобы знать, что применить в случае чего. Хотя при желании всегда можно доказать использование биологического оружия.

А что Вы скажете о деятельности тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара?  Много слухов вокруг ее работы.

Соединенные штаты изначально разделили постсоветское пространство на квадраты воздействия - Европейский регион, Закавказье и Средняя Азия. Украина была выбрана в качестве ударного плацдарма в Европейском регионе. В качестве центра для Закавказья была выбрана Грузия, граничащая и с Северным Кавказом, и с Арменией, Азербайджаном, Ираном. Плацдармом для Средней Азии был избран Казахстан - очень известный еще с Советских времен научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени М.Айкимбаева.

Но вернемся к нашему региону. Грузия является перевалочным пунктом - все коллекции микроорганизмов перевозятся через нее в США. Азербайджан еще в 2005 году подарил свои коллекции - около 65 патогенов, если я не ошибаюсь. Их обработка производится в Грузии, так как русские военные там не вхожи, и американцы действуют в этой стране более вольготно. Я был единственным экспертом, которому довелось попасть в эту лабораторию. Тогда я еще был экспертом Еврокомиссии. В тот же день после этого арестовали главного ветеринара Грузии, сняли с должности вирусолога лаборатории. И я был единственным экспертом, кто туда вообще заходил. И уже тогда было понятно, что биолаборатории второго и третьего уровня безопасности не просто так существуют.

Сейчас Грузия считается одним из Центров биологического воздействия - она единица биологической разведки США в регионе, дислоцированная на стратегическом направлении. Отсюда воздействие возможно по ряду ключевых направлений (Россия, Турция, Армения и т.д.), причем в том числе и на горячие точки, такие как Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия. Очень удобно. И в Грузии, в отличие от Казахстана и Украины, есть конкретное направление действий - они занимаются исследованием арбовирусов - группы, передающихся членистоногими (клещи, мухи и т.д.). Там же разводят всякую экзотическую насекомую живность. К примеру, у нас появились комары айгупты - это азиатский тигр, нетипичный для Закавказья, его ареал обитания - джунгли Таиланда, Камбоджи и т.д. Идентичная картина наблюдалась в Карибском регионе, когда туда был занесен вирус Зика и дети стали рождаться с микроцефалией.

Но для справедливости должен отметить, что любая страна в праве остановить реализацию этих программ, как, к примеру, это сделала Индонезия в 2009 году. Когда они поняли, чем в реальности занимаются американцы в рамках программы по снижению биологических угроз, правительство Индонезии закрыло все лаборатории и в ультимативной форме попросило иностранных специалистов покинуть страну.

- Hа заседании 30 ноября 2022 года правительство Армении одобрило проект ратификации отредактированного варианта соглашения с США "О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия". В подписанном новом варианте в упомянутый пункт внесли поправки, обязательный характер передачи США патогенов теперь отменен, Армения может передавать эти данные по своему усмотрению, и они будут касаться только возбудителей инфекций, различных вирусов и заболеваний. Какие Вы прокомментируете этот документ?

То, что делают в рамках программы по снижению биологических угроз, является нарушением конвенции по нераспространению биологического оружия. Армению делают косвенным соучастником этого всего. Если несмотря на разного рода предупреждения, в том числе от стратегического союзника, ты участвуешь в этих работах, ты осознанно становишься участником программы. И пока сложно сказать, как это аукнется Армении.  Армянские власти фактически заняли антироссийскую, или, если вам будет угодно, проамериканскую позицию. К сожалению, сегодня эти два термина являются синонимами. Люди идут во банк. Не знаю, чем обусловлен этот демарш, но сегодня наше государство, будучи членом ОДКБ, действует по принципу "назло бабушке отморожу себе уши". Российская Федерация в рамках ОДКБ вносит конкретное предложение, а Армения пересматривает договор с США и одобряет его, лишь поменяв формулировку в "обязательном порядке" на "по усмотрению". Это говорит о том, что Армения сделала свой выбор и фактически публично заявила, что продолжит предоставлять патогенны США. Если бы Россия могла остановить этот процесс, то уже сделала бы это. 

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