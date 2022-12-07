Среда, 7 Декабря 2022 12:33

АрмИнфо.Уважение права народа Арцаха на самоопределение и признание результатов реализации этого права - единственный путь урегулирования конфликта, который гарантирует надлежащий уровень прав и безопасности народа Арцаха.

Об этом заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян во время встречи с руководителями всех пaрламентских групп Сената и ответственными лицами всех фракций Национального собрания Франции.

Он подчеркнул, что резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции по вопросу Арцаха, являются хорошей основой для всеобъемлющего и прочного урегулирования конфликта между Арцахом и Азербайджаном. Высоко оценив последовательные усилия Сената и Национального собрания, направленные на урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, Арутюнян выразил парламентариям признательность за принятие резолюций. Глава государства отметил, что эти резолюции являются политическим посланием и полностью соответствуют политическим традициям Франции, основанным на принципах свободы, равенства и братства.

По словам президента, сейчас самая главная задача - воплотить эти политические послания в жизнь, придать им реальную силу. В этом контексте он выразил надежду, что работы по признанию Республики Арцах будут завершены исполнительной властью Франции, что позволит предотвратить новый геноцид армян на своей родине.

Арутюнян также выразил надежду, что принятие двумя палатами французского парламента резолюций, призывающих к признанию Арцаха, послужат примером для других стран мира.

Представляя французским парламентариям послевоенную ситуацию в Арцахе, он подчеркнул, что Арцах связан с Арменией и внешним миром только одной дорогой - Лачинским коридором шириной в 5 км. <Азербайджан хочет заблокировать эту единственную и последнюю связь, отрезав Арцах от внешнего мира. Мы хотим, чтобы Лачинский коридор имел дополнительные международные гарантии для обеспечения бесперебойной связи Арцаха с Арменией и внешним миром", - сказал президент.

Арцах, по словам главы государства, ожидает также активного участия Франции в реализации гуманитарных программ, возвращения находящихся в плену армян и спасения армянского духовного и культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения на оккупированных Азербайджаном территориях.

На встречах присутствовали также Чрезвычайный и Полномочный посол РА во Франции Асмик Толмаджян и член Бюро АРФД, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян.