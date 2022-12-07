Среда, 7 Декабря 2022 12:30

АрмИнфо. GPM Gold придает первоочередную важность вопросам подготовки кадров. На днях компанию посетили студенты старших курсов химического факультета Ереванского государственного университета и школьники старших классов общины Арарат.

С целью выбора будущей профессии школьники и студенты ознакомились с производственными процессами и выплавки сплава «Доре». При этом «гидом» по предприятию стал выпускник той же школы Гарегин Казарян, который в рамках социально-образовательного стипендиального проекта GPM Gold окончил Санкт-Петербургский горный университет и в настоящее время работает на фабрике. В рамках тура также состоялся диалог со специалистами в формате вопросов и ответов.

В рамках подготовки профильных специалистов компания сотрудничает также с Национальным политехническим университетом Армении и с Санкт-Петербургским горным университетом. Кроме направления армянских студентов на обучение в вузы, с 2022 года стартовала программа «Дополнительная квалификация» для повышения квалификации уже самих сотрудников компании.