Среда, 7 Декабря 2022 12:17

АрмИнфо. Решение социальных проблем военнослужащих и повышение привлекательности военной службы является одним из важнейших направлений в решении проблем, стоящих перед вооруженными силами страны.

Об этом на пленарном заседании Национального Собрания РА заявил руководитель оппозиционной фракции <Армения>, экс-министр обороны РА Сейран Оганян, комментируя представленный правительством страны во втором и окончательном чтении поправки в законы <О военной службе и статусе военнослужащего> и <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности>.

Однако, как отметил экс-министр, не следует думать, что в вооруженных силах отсутствует система аттестации военнослужащих. В каждой структуре ВС имеются аттестационные комиссии, которые возглавляют заместители командующих воинских соединений. Комиссии выдают соответствующие заключения о том, соответствует ли военнослужащий занимаемой должности или нет, достоин ли он продвижения по службе или нет. Представленный же правительством страны пакет законопроектом фактически увязывается с доплатами к заработной плате, что фракция <Армения> посчитала неправильным шагом, предложив свои инициативы.

По сути, как подчеркнул Сейран Оганян, новая форма аттестации и доплата к заработной плате приведет к оттоку кадров из ВС, к неравным условиям, что будет чревато последствиями в условиях боевых действий. Предложения фракции сводились к тому, чтобы оставить прежнюю систему аттестации, но ужесточить действующую систему квалификации военнослужащих первой, второй и третьей степени, а также уровня мастерства.

Между тем, как заявил министр обороны РА Сурен Папикян, принятие пакета законопроектов нацелено на повышение привлекательности военной службы по контракту и при необходимости создания предпосылок для развития профессиональной службы по контракту путем установления надбавки офицерам, прапорщикам и рядовым, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением боевых задач, планированием или контролем. В частности, военнослужащие, впервые занимающие указанные должности, или вновь принятые на службу из запаса, подлежат аттестации не ранее трех месяцев со дня поступления на должность, но не позднее начала четвертого месяца несения службы. При получении права на получение надбавок, сумма им будет начисляться со дня назначения на должность. Военнослужащему-контрактнику после не прохождения аттестации с первого раза, в течение года будет предоставлена еще одна попытки пройти тестирование. Если они и во второй раз не <осилят> аттестацию, то с ними контракт не будет продлен. Кроме того, военнослужащие- контрактники, получающие надбавку по результатам аттестации, будут подлежать аттестации один раз в три года на той же должности для продолжения начисления надбавки.

Ранее сообщалось, что в случае принятия законопроекта, возникнет необходимость в дополнительных финансовых ресурсах, общий объем которых в случае полной аттестации и выплаты надбавок военнослужащим, занимающим соответствующие должности в Вооруженных Силах, с 2023-го и к концу третьего года может составить 60 млрд драмов.

Отметим, что Национальное Собрание РА на пленарном заседании 7 декабря приняло пакет законопроектов во втором и окончательном чтении.