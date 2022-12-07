Среда, 7 Декабря 2022 11:22

АрмИнфо.Замминистра иностранных дел Армении Ваге Геворкян в Багдаде принял участие в шестой министерской встрече Форума древних цивилизаций.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, во встрече, инициированной министром иностранных дел Ирака, приняли участие представители Армении, Перу, Боливии, Китая, Египта, Греции, Италии, Ирана, Мексики, ЮНЕСКО и Альянса цивилизаций ООН.

Геворкян в своем выступлении указал на важную роль форума как платформы для культурного диалога и сотрудничества, деятельность которого направлена на защиту богатого культурного наследия древних цивилизаций.

Было указано на то, что древнее армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе находится под угрозой исчезновения, и сообщено о целенаправленной политике преднамеренного разрушения, осквернения, присвоения и вандализма, проводимой по отношению к нему.

Замминистра отметил важность содействия международных партнеров в деле предупреждения уничтожения древнего армянского культурного наследия. С этой точки зрения, в качестве важного инструмента сохранения армянского культурного наследия в регионе, был подчеркнут императив осуществления мониторинговой миссии ЮНЕСКО на территории Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, в соответствии с Гаагской конвенцией от 1954 года.

По итогам форума, главы делегаций государств-членов приняли Багдадскую декларацию. Глав делегаций государств-членов принял премьер-министр Ирака Мохаммед Шайа ас- Судани.

В ходе визита Ваге Геворкян встретился с президентом Ирака Абдул-Латифом Рашидом. В ходе встречи армянский дипломат отметил, что Ирак является надежным партнером Армении в регионе. В этом контексте была указана важность дальнейшего расширения и развития всех сфер двустороннего сотрудничества, подчеркнута необходимость постоянного углубления торгово-экономических связей.