Среда, 7 Декабря 2022 11:21

АрмИнфо.Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна накануне состоялось заседание правления правящей партии <Гражданский договор>.

Как сообщает пресс-служба ГД, обсуждались кандидатуры на пост председателя территориальных отделений политсилы в различных общинах. <Кандидатура Артура Чагаряна была утверждена на пост председателя территориального отделения партии <Гражданский договор> в Иджеване, а Грачья Шароян - в Паракаре>, - говорится в сообщении.

Помимо этого были обсуждены вопросы, связанные с работой фракции ГД в составе Совета старейшин общин Спитака, Гюмри и Ани. Коснулись также с ходом реализации ранее принятых решений, их результатами и прочее.