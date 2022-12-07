Среда, 7 Декабря 2022 11:20

АрмИнфо.Защитник прав человека (ЗПЧ) РА Кристина Григорян рассказала представителями Управления по борьбе с торговлей людьми и мониторингу Госдепартамента США о вызовах и достижениях в борьбе с торговлей людьми в Армении в последние годы.

Как сообщает офис ЗПЧ РА, Григорян поделилась выводами учреждения относительно ситуации в сфере предотвращения торговли людьми, защиты жертв и эффективного судебного преследования.

В частности, Омбудсмен подчеркнула необходимость принятия конкретных мер в направлении упреждения подобных случаев. При этом она выразила убеждение, что эффективное расследование случаев торговли людьми может коренным образом изменить ситуацию в стране.

На встрече была достигнута договоренность, осуществлять более активное сотрудничество по приоритетным направлениям.

Затем, в Офисе по международной религиозной свободе Госдепа США Григорян встретилась с послом по особым поручениям Рашадом Хоссейном.

Защитник прав человека Армении представила мандат и гарантии института Омбудсмена, а также ситуацию, связанную с реализацией религиозных свобод.

Григорян выразила обеспокоенность по поводу тревожной практики в отношении религиозных свобод, особенно в условиях международных вооруженных конфликтов, сославшись на факты, собранные учреждением во время и после 44-дневной войны 2020 года и после агрессии Азербайджана в отношении Армении в 2022 году.

Омбудсмен также рассказала о текущей ситуации на внутригосударственном уровне, представив характер работы, направленной на обеспечение этих свобод возглавляемой ею институтом.

В свою очередь американский дипломат подчеркнул важность того, чтобы Защитник прав человека как независимый институт занимался вопросами обеспечения свободы вероисповедания как в рамках индивидуальных заявлений и после проблемных судебных процессов, так и путем подачи заявлений в Конституционный суд.

В конце встречи стороны договорились быть в более тесном контакте по чувствительным вопросам прав человека.