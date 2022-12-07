Среда, 7 Декабря 2022 11:19

АрмИнфо. Бывший председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян стал членом Высшего судебного совета. Это стало ясно по итогам состоявшегося накануне в Национальном Собрании РА тайного голосования, результаты которого 7 декабря представил глава Счетной комиссии НС Нарек Бабаян.

Он отметил, что из 107 депутатов парламента в голосовании приняли участие 75 парламентариев, которые единогласно проголосовали за кандидата в члены ВСС.

Отметим, что оппозиция в голосовании участия не принимала. Сразу после избрания новоизбранный член Высшего судебного совета принес присягу. На эту должность его выдвинула правящая фракция <Гражданский договор>.