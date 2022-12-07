Среда, 7 Декабря 2022 09:56

АрмИнфо. 6 декабря в Москве состоялось 11-е заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, стороны подчеркнули позитивную роль Российской Федерации в урегулировании отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также в приложении усилий по разблокированию экономических и транспортных связей между ними.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные со строительством в регионе железной дороги между Республикой Армения, Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, развитием железнодорожного сообщения и организацией перевозок.

Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана по разблокированию транспортно- экономических связей в регионе.

Азербайджанская и армянская стороны выразили российской стороне благодарность за высокий уровень организации встречи и гостеприимство, отмечается в сообщении.