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АрмИнфо. 6 декабря в Москве состоялось 11-е заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева.
Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, стороны подчеркнули позитивную роль Российской Федерации в урегулировании отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также в приложении усилий по разблокированию экономических и транспортных связей между ними.
В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные со строительством в регионе железной дороги между Республикой Армения, Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, развитием железнодорожного сообщения и организацией перевозок.
Стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана по разблокированию транспортно- экономических связей в регионе.
Азербайджанская и армянская стороны выразили российской стороне благодарность за высокий уровень организации встречи и гостеприимство, отмечается в сообщении.
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