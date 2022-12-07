Среда, 7 Декабря 2022 09:55

АрмИнфо.Попытки Азербайджана получить контроль над коридором, соединяющим Армению с Арцахом, а по сути, над дорогой, создали довольно сложную ситуацию. Подобного мнения придерживается депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

При этом он констатировал, что импульсы, исходящие по этой теме из Арцаха, от российских миротворцев и из Азербайджана противоречивы.

"Только одно очень четко: Азербайджан делает всё, чтобы получить хотя бы минимальный инструмент контроль над грузоперевозками, осуществляемые из Армении в Арцах и в обратном направлении. И уже не важно, будет это сделано совместно с российской стороной, или в иной форме", - считает оппозиционер.

По его словам, этот шаг станет серьезным ударом по системе безопасности Армении и Арцаха, и станет значимым шагом на пути поглощения Азербайджаном Арцаха.

"Если к этому добавить "экологический", а на самом деле просчитанный политический шаг Азербайджана по "мониторингу" и фактически внедрению механизма контроля над недрами Арцаха, то картина становится полной. Азербайджан с молчаливого согласия правительства Армении усиливает давление на Арцах и ускоряет нежелательные для нас процессы", - резюмировал депутат.

Напомним, что 3 декабря, группа азербайджанских военных в гражданском, под видом экологов, перекрыли межгосударственную дорогу Горис-Степанакерт на участке Шуши- Каринтак. Они якобы обеспокоенные экологическими вопросами, требовали разъяснений. Дорогу удалось разблокировать после трехчасовых переговоров, которые проводило командование российского миротворческого контингента. После этого стала тиражироваться тема, что на дороге между Арменией и Арцахом может появиться мини таможенный пункт.