Вторник, 6 Декабря 2022 23:33

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 93-127 на улице Вардананца, частные дома 64-88 на улице Арами, частные дома 1-16 на улице Екмаляна, жилой дом 10 на улице Парпеци, жилые дома 43-51, 58-72 на улице Пушкина, жилые дома 7-17, 21 на улице Саряна, жилые дома 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 31/1, 33/1, 33/2 на улице А.Хачатряна, частные дома 1-15 на 1-ом переулке А.Хачатряна, жилые дома 12, 14, 16, 16А, 16Б, 21, 21/5, 22, 22/3, 23/1, 23, 23/1, 23/2, 24, 26, 118/1 на улице Папазяна, частный дом 56/1 на переулке Папазяна, частный дом 113 на 2-ом переулке Папазяна, жилые дома 23, 23/1, 23/2, 23/3, 25 30/2, 32, 34, 34/1, 34/2, 35/2, 36, 36Б, 36Г, 38, 40, 42, 44 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, частные дома 26-102, 86 -102 на улице Амо Сагяна; жилые дома 82, 92/1, 92/2, 123 на улице Эмина, жилые дома 70/1, 78/3, 88 и частные дома 72-78 на улице Гр.Арцруни, жилые дома 14, 14/1, 14/2, 22, 24, 27, 27А, 165, 171 на улице Гр.Кочара, частный дом 14 на улице Рига, частные дома на улице Малхасяна, жилые дома 13, 15, 15/4, 25, 27, 29 и частные дома 44а-64а на улице Сундукяна, жилые дома 7, 9 на улице Врацакан, жилые дома 1/2, 2/1, 3, 4 и частные дома 2-18 на улице Заряна, жилой дом 9 на 1-ом переулке Заряна, абоненты-жильцы жилых домов 1, 5, 7 на пр. Цовакала Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Лукашина и абоненты-жильцы на улице Шаумяна 16;

11:00-15:00 жилые дома 7/1, 7/2, 16 на 1-ой улице Аванесова; 1, 3, 5 на 4-ой улице;

11:00-16:00 научный центр травматологии и ортопедии и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 125 на улице Арменакяна, частный дом 228 на улице норки Айгинер, центр репродуктивного здоровья “Витромед”, ООО “Гуанца Риелти”, “Айги”, “Людвигович” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Армавирской области:

10:00-16:00 село Акналич;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы 3, 4, 5, 9, 10, частично улицы Ереванян, Анрапетутян в городе Масис;

10:30-13:00 частично село Айгестан;

10:30-16:00 частично улицы Ачаряна, Огостоси 23 в городе Арташат;

13:30-16:00 частично села Вардашен и Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

10։00-12։00 станции операторов “Телеком Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); община Агверан;

11:00-16:00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Лорийской области:

10:30-16:30 села Лорут, Шамут, Атан и Агнидзор;

в Сюникской области:

10:30-16:30 частично улицы Арташисяннери, Хоренаци, Мамиконянца, Гарегина Нжде в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 34 на улице Гюльбекяна, жилые дома 12, 12/1, 14 на пр. Комитаса, жилой дом 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца, частные дома 35/44-99/2 на улице Ачаряна, ЧП “Э.Борян”, компании “Виваселл-МТС”, “Юком”, ООО “Майами”, ООО “Мибс”, историко-археологический музей-заповедник ''Эребуни", собственники “З.Заргарян”, “С.Григорян”, “Н.Аванян”, частные дома на 2-ом переулке пт. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частные дома 119, 20/1 на улице Норки Айгинер 110, 114, 153 на улице Арменакяна, инфекционная больница “Норк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

11:00-15:00 Нор Ерзнка;

12:00-14:00 кварталы “Ара 1”, “Ара 2”, “Нарек”, “Варои Зорак 1”, “Тандзаноц”, улицы Ерванда Шаазиза, Смбата Зоравара, Тамазяна, Парпеци, Чанапарорд Линча, Маштоца, Нарекаци, Нерсеса Аштаракеци, Шираза, Прошяна, С.Шаазиза, Вани Эроснер, Тиграна Меца в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Нор Харберд;

10:30-13:00 частично село Мргаван;

11:00-16:00 частично улицы Абовяна, Камо, Азатамартикнери, Степаняна в городе Арташат;

13:00-14:00 частично село Дарбник;

13:30-16:00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично квартал “Моз”; частично улица Шинарарнери в городе Вайк;

11:00-15:00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10։00-16։00 община Фантан, садоводческая компания “Арачадзор”, станцоо компаний “Телеком Армения”, “Юком”, “Вивасел-МТС”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А.Харатян”, компания “Аэронавигация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Дзорахбюр; ООО “Котайк Чаншин” и прилегающие территории;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично село Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 населенный пункт Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-16:00 населенные пункты Еранос, Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-13:00 “Сари таг” в городе Ванадзор и село Дарпас;

10:00-14:00 улицы “Кентрон 1”, “2”, улицы Шаумяна, Торосяна в городе Спитак;

в Ширакской области:

11:00-16:00 Гюмрийское шоссе и территория, прилегающая ко 2-ой улице, в селе Ашоцк Ашоцкого региона;

11:00-17:00 улицы 1, 13 села Гусанагюх в Анийском регионе;

в Сюникской области:

10:00-16:00 частично село Корнидзор.