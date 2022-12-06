Вторник, 6 Декабря 2022 23:28

АрмИнфо..<Чтобы вернуть внутриполитическую жизнь в свою органическую среду, прежде всего, нужно констатировать, что после ухода партий <Возрождающаяся Армения> и <Отечество> из парламента, блоки <Айастан> (<Армения>) и <Честь имею> уже не существуют>, - написал на своей странице в Facebook бывший депутат парламента от оппозиционной фракции <Айастан> Артур Казинян.

Как считает экс-парламентарий, в Национальном Собрании остаются оппозицией Армянская революционная федерация Дашнакцутюн (АРФД) и Республиканская партия Армении, которые должны взять на себя политическую ответственность оппозиции, а фракции парламента быть переименованы и названы именами этих двух партий.

<Те депутаты от оппозиции, которые не являются членами указанных партий или не хотят брать на себя ответственность за свою политическую деятельность, могут выйти из фракции и остаться независимыми депутатами или сложить свои депутатские мандаты.

Это необходимо для институционализации оппозиции, для того, чтобы оппозиционная деятельность имела политическое лицо и конкретного адресата ответственности.

Произойдет ли это, честно говоря, не знаю, нужно ли это государству, однозначно. . .

P.S. Эта констатация отражает существующую политическую реальность и преследует цель повысить эффективность, организованность работы оппозиции, никоим образом не наносит вреда рейтингу и авторитету оппозиционных сил парламента.

P.P.S. Свой выбор я сделал еще в июле и отказался от депутатского мандата, так как не являюсь членом Дашнакцутюн и не хотел делить политическую ответственность за деятельность фракции <Айастан>, - отметил он.

Напомним, Артур Казинян на досрочных парламентских выборах 2021 года прошел в парламент по списку блока <Айастан> (<Армения>), возглавляемого вторым президентом Робертом Кочаряном. 6 июля 2022 года он подал заявление о сложении мандата.

В конце ноября партия <Возрождающаяся Армения>, входящая в блок <Айастан>, лидером которого является второй президент республики Роберт Кочарян, сообщила о прекращении своей деятельности в Национальном Собрании РА. Отмечалось, что те члены партии, которые представлены в предвыборном списке альянса, могут взять мандат. Однако в этом случае они должны будут покинуть ряды партии. В результате сегодня второй за два дня член партии <Айастан> отказался взять депутатский мандат.