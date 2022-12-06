Вторник, 6 Декабря 2022 23:26

АрмИнфо. У второго президента Армении и лидера крупнейшего оппозиционного блока <Армения> Роберта Кочаряна есть два варианта в текущих реалиях. Подобного мнения придерживается председатель партии <Национальное согласие> Арам Арутюнян.

<Первый - созвать внеочередное заседание блока <Армения> и послать всех, а затем призвать своих более двух сотен тысяч сторонников, единомышленников и лидеров общественно-политических сил объединиться вокруг него с целью начала активной уличной борьбы с требованием отставки Пашиняна>, - отметил он.

Второй путь, по мнению политика, дожидаться, пока его рейтинг будет <изношен> до конца. Напомним, что в конце ноября партия <Возрождающаяся Армения>, входящая в парламентскую фракцию <Айастан> (Армения), лидером которого является второй президент республики Роберт Кочарян, сообщила о прекращении своей деятельности в Национальном Собрании РА.

Отмечалось, что те члены партии, которые представлены в предвыборном списке альянса, могут сохранить мандат. Однако в этом случае они должны будут покинуть ряды <Возрождающейся Армении>. Добавим также, что сегодня второй за два дня кандидат в депутаты по списку от партии <Айастан> отказался взять мандат.