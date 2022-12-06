Вторник, 6 Декабря 2022 23:24

АрмИнфо.Было бы правильно, если бы в 30% ресторанах и кафе курение было бы разрешено, а доходы

направлялись на решение проблем в сфере здравоохранения. С подобной инициативой 6 декабря на пленарном заседании Национального Собрания РА в ходе обсуждений по проекту всеобщей системы декларирования доходов физических лиц выступил депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор>, известный предприниматель Хачатур Сукиасян.

Он заметил, что с марта текущего года курение в общественных местах, в том числе, в кафе и ресторанах запрещено, однако данное требование не везде соблюдается. Более того, звучат требования к полиции ужесточить контроль за курильщиками и регулярно проводить проверки, что предполагает увеличение выделяемых для правоохранителей бюджетных средств.

Депутат также отметил, что внедрение системы декларирования доходов приветствуется, но необходимо рассчитывать чистый доход, имея в виду и расходы. <Если человек сдает свое имущество в аренду, то он прежде должен его отремонтировать и потратить на эти цели большие деньги.

Если мы разделим эту стоимость по годам, то увидим, что речь идет не о 10% налоговых отчислений, а о 20%>, - сказал предприниматель.

В ответ заместитель министр финансов Арман Погосян согласился с этими замечаниями. Он отметил, что всеобщая декларация доходов не подразумевает повышения налогов. Однако инициатива правительства позволит выявить имущественное положение граждан, а это, в свою очередь, приведет к более справедливому перераспределению доходов, чего пока не наблюдается.

Подоходный налог, который платят все, составляет 21%, а налог с дивидендов всего 5%, с вкладов и арендной платы - 10%. Как заметил замминистра, очевидно, что последние налоги рассчитаны на состоятельных граждан, но размер налогов для них находятся на очень низком уровне. Погосян заметил в этой связи, что с внедрением всеобщей системы декларирования доходов реформы в налоговой системе только начинаются, в том числе, и по линии табачной продукции, на которую акцизный налог будет повышаться.