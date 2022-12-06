Вторник, 6 Декабря 2022 15:41

АрмИнфо.Ардшинбанк продлил до 17 декабря акцию по выпуску платежных карт Visa Digital. До этой даты резиденты РА смогут заказать цифровую карту через мобильное приложение Ардшинбанка всего за 1 драм.

Отметим, что цифровые карты выпускаются онлайн и их можно заказать через Мобильное приложения и без посещения банка.

Цифровая карта Visa Digital Ардшинбанка доступна в 3 валютах: AMD, USD, EUR и дает возможность держателям карт:

Совершать онлайн-платежи

Прикрепить карту к ArdshinPay, Apple Pay или Google Pay и совершать бесконтактные платежи напрямую по телефону во всех POS-терминалах, принимающих бесконтактные платежи

Проводить любые банковские операции, кроме снятия наличных: переводить деньги между своими счетами или на текущие и карточные счета других клиентов, пополнять депозит, оплачивать коммунальные услуги, налог на имущество, штрафы и другие государственные платежи.

Воспользоваться всеми привилегиями, скидками и кэшбэками, доступными держателям карт Visa Gold.

Подробно ознакомиться с тарифами на выдачу и обслуживание цифровых карт можно здесь: https://bit.ly/3qV2lPR.

Скачать мобильное приложение Ардшинбанка можно здесь: iOS | Android