Вторник, 6 Декабря 2022 13:34

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выявила очередной случай незаконной миграции граждан.

Согласно сообщению ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что А.Б., будучи председателем

действующей в РА федерации <Муай Тай>, в августе- ноябре 2022 года

для организации незаконной миграции двух или более лиц с целью

получения прибыли, достиг предварительной договоренности с группой

лиц, которая, дополняя действия друг друга и распределив роли, в

обмен на получение 3400-7000 долларов США организовал процесс выезда граждан из Армении в зарубежные страны.

В частности, для организации разрешения на въезд в страны Шенгенского соглашения он предоставлял фальшивые документы о том, что переезжающие являются спортсменами или тренерами федерации. В результате обысков в квартире, машине и в офисе организации были выявлены и изъяты многочисленные фальшивые документы - банковские счета, справки, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, пустые шаблоны, другие данные, имеющие значение для уголовного производства.

В ходе предварительного следствия один из участников преступной группы был арестован. Надзирающим прокурором принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Предварительное следствие продолжается, проводятся необходимые следственные действия в целях выяснения всех обстоятельств дела, полного раскрытия круга лиц, причастных к преступным деяниям, и применения против них мер уголовно- правового вмешательства.