Вторник, 6 Декабря 2022 13:33

АрмИнфо.Проект рекомендаций по совершенствованию законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах- членах ОДКБ разработан в соответствии с программой деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ и внесен на рассмотрение по решению постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Об этом накануне в ходе совместного заседания Совета ПА ОДКБ и 15-го пленарного заседания Ассамблеи в Москве заявил вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

Как передает пресс-служба НС РА, вице- спикер отметил, что в условиях нарастающих угроз внешнего вмешательства в выборы и референдумы в государствах-членах ОДКБ актуальность координации действий государств- членов ОДКБ в данной сфере возрастает. Проект рекомендаций восполняет существующий пробел в действующей системе модельных актов СНГ и ОДКБ. В проекте также изложены основные рекомендуемые меры по защите электоральных процессов и суверенитета, в том числе в контексте законодательной деятельности. <Понятийный аппарат и положения проекта рекомендаций полностью соответствуют действительным реалиям, систематизированы и обоснованы. Проект прошел все установленные Ассамблеей процедуры апробации и согласования. Принятие рекомендаций позволит консолидировано развивать законодательство и правоприменительную практику государств- членов ОДКБ с учетом рекомендуемой комплексной компоненты защиты электоральных процессов и электорального суверенитета", - заявил вице-спикер.

Аршакян предложил поддержать решение постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству по представленному проекту рекомендаций, а также проект постановления пленарного заседания по данному вопросу.