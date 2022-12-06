Вторник, 6 Декабря 2022 13:32

АрмИнфо. На пленарном заседании Национального Собрания Армении 6 декабря начались обсуждения по кандидатуре члена Высшего судебного совета. Правящая фракция <Гражданский договор> выдвинула на эту должность кандидатуру Айка Григоряна.

Напомним, что ранее Айк Григорян возглавлял Следственный комитет РА. По причине выдвижения в ВСС он отозвал свою заявку на замещение вакантной должности главного военного прокурора республики.

Кандидат отметил, что анализ правовых актов показывает, что за счет конституционно-правовых регулирований и реформ в судебно-правовой системе у Высшего судебного совета достаточно правовых механизмов для совершенствования деятельности судебной системы. Согласно Конституции, независимость судебной системы обеспечивает ВСС, что означает применение запрета на внешние и внутренние вмешательства в судебную систему, полное исключение неправомерного толкования законов, отказ от непредсказуемости правовых актов. <Применение необоснованных правовых актов, прихоти должны быть полностью исключены из судебной системы>, - заявил Григорян, добавив, что в своей деятельность будет голосовать при принятии решений беспристрастно во имя верховенства закона.