Вторник, 6 Декабря 2022 13:30

АрмИнфо. Ереванский русский драматический театр им. К. Станиславского стал Лауреатом премии <Звезда театрала> в номинации <Лучший русский театр за рубежом>.

Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря в Москве, на сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.

На церемонии вручения художественный руководитель русского драматического театра им. К. Станиславского Карен Нерсисян поблагодарив за подобную высокую оценку, подчеркнул, что в этом году Театру исполнилось 85 лет. <Мы работаем много, сложно, по-разному, но в основном счастливо. И меня радует то, что мы очень активны, молоды, у нас много премьер, мы много ездим на фестивали, гастроли. Актеры, цеха, свет звук, монтировщики, вахтеры, реквизиторы, костюмеры, все, все, все - это наша с вами награда>, - подчеркнул худрук.

Отметим, что <Звезда Театрала> - единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что её лауреатов определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория. В течение театрального сезона публика номинирует и отбирает понравившиеся премьерные работы в режиме on-line на интернет-портале Премии www.teatral-online.ru/star. А в конце года - в первый понедельник декабря - по итогам голосования на торжественной церемонии награждения объявляются победители.