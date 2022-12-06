Вторник, 6 Декабря 2022 13:28

АрмИнфо. Доплата к заработной плате председателя Конституционного суда, его заместителя и судей будет снижена с 80% зарплаты до 70%. На пленарном заседании Национального Собрания РА 6 декабря в первом чтении обсуждаются поправки в законе <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности>.

По словам руководителя Бюро гражданской службы аппарата премьер-министра РА Ваче Калашяна, также будут сокращены надбавки для руководителей Антикоррупционного комитета, которые с 70% снизятся до 60%. Надбавки к зарплате отдельных судей Кассационного уголовного суда с 60% сократятся до 50%, а надбавки для лиц, занимающих автономные должности в Антикоррупционном комитете и сотрудников Комитета со 100% снизятся до 92%.

Сокращения, по словам Калашяна, обусловлены тем, что с 2023 года минимальный размер заработной платы повысится до 75 тысяч драмов, а базовая зарплата со следующего года составит 83,3 тысяч драмов. Он добавил, что применяемые до сих пор надбавки привели к большой разнице в сравнении с судьями других судов и следователями, что противоречит рекомендациям Венецианской комиссии о том, что зарплаты судей должны повышаться, но разница не должна быть весомой, и должна быть обоснованной.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.