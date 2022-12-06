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АрмИнфо.В Армении временно прекращается выдача биометрических паспортов. На пленарном заседании Национального Собрания РА 6 декабря в первом чтении обсуждаются поправки в законах <О паспорте гражданина>, <Об идентификационных картах> и <О публичном оповещении через Интернет>.
По словам заместителя начальника Полиции РА Ара Фиданяна, 25 декабря
1998 года решением правительства установлены сроки предоставления
паспортов до 31 декабря 2022 года, после чего предусматривалось
заменить паспорта старого образца на новые. Поправками в законе <Об
идентификационных картах> предусмотрено продлить сроки их предоставления до 31 декабря 2023 года. При этом, идентификационные карты будут предоставляться без электронных носителей до принятия соответствующего решения правительства по установлению их характеристик.
Идентификационные карты с электронными носителями будут предоставляться до 15 февраля 2023 года. Кроме того, до 1 февраля
2024 года временно будет приостановлена выдача гражданам биометрических паспортов до создания их новых образцов и замены старых.
Фиданян отметил, что в настоящее время наблюдается резкий рост граждан, желающих получить паспорта, что привело и к росту объемов требуемых документов.
Отметим, что ранее Фиданян сообщал, что в 2022 году порядка 15 тысяч человек получили гражданство Армении против 3 тысяч в 2021 году. Ведомство принимает необходимые меры, чтобы разгрузить паспортные столы и ускорить обслуживание граждан. Немалое значение приобретает и постепенный переход к электронной системе их выдачи, что уже привело к сокращению очередей.
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